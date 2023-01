Jean-Claude Pautot foi preso num veleiro que transportava 740 quilos de cocaína.

Crime

Ator francês detido em barco com cocaína ao largo dos Açores

Jean-Claude Pautot, de 66 anos, foi detido no final de dezembro quando viajava de barcao ao largo dos Açores, avançou a AFP. A sua identidade só foi revelada no domingo pelo semanário "​​​​​​Le Journal du dimanche" (JDD), que cita fontes espanholas ligadas à investigação.

"Quando foi preso, Jean-Claude Pautot estava num barco à vela carregado com 740 quilos de cocaína" e navegava "em águas internacionais a 150 milhas náuticas "do arquipélago português dos Açores", segundo as citadas fontes.

De acordo com JDD, Pautot foi colocado sob supervisão judicial na província espanhola de Cádis (sul). Nove pessoas - francesas, espanholas e marroquinas - foram presas como parte da investigação, que ainda está em curso. O iate terá partido de Martinica.

Em França, foram apreendidos mais 390 quilos de cocaína na operação conjunta levada a cabo pelas autoridades francesas e espanholas.



Pautot tem um passado ligado ao crime e foi condenado várias vezes por roubos e ataques a bancos. Esteve 15 anos em fuga e chegou a cumprir 25 anos de prisão.

Ao sair, tornou-se pintor e é coautor da banda desenhada "Face au Mur", um livro de ficção inspirado na sua vida. Foi também ator e subiu as escadas no último Festival de Cinema de Cannes para o filme de Louis Garrel "L'Innocent", no qual desempenhou um papel secundário.

