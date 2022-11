Segundo a jovem ativista mais conhecida do mundo, a "falta de conhecimento [sobre o clima] das pessoas mais poderosas do planeta é chocante".

Ativista Greta Thunberg pronta para "passar o megafone"

Após quatro anos a dar a cara pela mobilização dos jovens para a crise climática, a ativista sueca Greta Thunberg pretende "passar o megafone" a outros, adiantou a jovem numa entrevista publicada no mesmo dia em que começa a COP27, encontro anual da ONU sobre o clima, no Egipto.

"Devemos também ouvir os testemunhos e experiências das pessoas mais afetadas pela crise climática", defende Greta na entrevista com a agência sueca TT. "Este é o momento de passar o megafone para aqueles que realmente têm histórias para contar. Precisamos de novas perspetivas", defendeu a jovem de 19 anos e pioneira do movimento das "sextas-feiras para o futuro" (#FridaysfortheFuture).

Este desejo de partilhar a forte atenção que recai sobre ela acontece num momento em que as mudanças climáticas já estão a ter um impacto devastador na vida das pessoas em todo o mundo. "Por isso, torna-se ainda mais hipócrita quando as pessoas na Suécia, por exemplo, dizem que seremos capazes de nos adaptar e que não devemos ter medo do que poderá acontecer no futuro", respondeu à TT.

Enquanto os líderes mundiais se reúnem para a COP27 no Egipto, a ativista anunciou que não iria participar na conferência sobre o clima, afirmando que estes encontros internacionais se tornaram "greenwashing".

Greta não se retrai nas palavras e o ano passado, na altura da COP26 organizada em Glasgow, disse que o evento não era mais do que "blá blá blá". "Algumas das declarações feitas por líderes mundiais e chefes de estado quando os microfones são desligados são difíceis de acreditar quando são contadas", diz. "A falta de conhecimento 7sobre o clima] das pessoas mais poderosas do planeta é chocante", sublinh.

Agora que vai terminar o ensino secundário, o futuro de Greta Thunberg está em aberto. "Veremos. Se eu tivesse de escolher hoje, escolheria continuar os meus estudos. De preferência, algo relacionado com questões sociais", afirma.

