Quem deitar o lixo doméstico na rua pode vir a enfrentar castigos mais severos. Pelo menos é esse o objetivo de um projeto de lei que está a ser preparado.

Atirar uma beata ao chão poderá custar 145 euros no Luxemburgo

Atirar uma ponta de cigarro ou um saco ao chão poderá sair muito mais caro em breve no Grão-Ducado, 145 e 250 euros, respetivamente. Para pôr fim à acumulação de lixo na rua, o governo luxemburguês está a planear elevar o tom das medidas punitivas e prepara uma nova lei nova mais dura contra os poluidores.

Já existem multas para desencorajar os poluidores de repetirem o delito, mas estas não são consideradas suficientemente restritivas. Atualmente, quem depositar lixo no espaço público deve pagar uma multa, que varia entre os 45 euros para um volume inferior a dois litros e 250 euros para o caso de haver risco de poluição das águas.

Até agora, o montante da coima raramente podia exceder os 250 euros, mas nas situações que cheguem aos tribunais, as pessoas em causa poderão ser multadas com valores entre os 145 e os 1.000 euros, afirmou Simone Dengler, da administração do Ambiente, à RTL.

Desta forma o volume de lixo, que já é tido em conta na definição da coima, terá ainda mais peso. Uma ponta de cigarro ou um simples saco atirado ao chão custará 145 e 250 euros, respetivamente.

Se os resíduos forem considerados perigosos, uma categoria que inclui tinta, óleo ou mesmo medicamentos, o caso será sistematicamente levado aos tribunais, como já acontece, sem sequer passar pela fase de multa.



Um arsenal de medidas

Se, por um lado, estes valores por si só deveriam dissuadir os infratores, Nadine Bertrand, da administração do Ambiente, lembra à RTL que a luta contra a poluição deve incluir um arsenal de medidas para limitar o fenómeno.

A redução do desperdício é o primeiro fator suscetível de mudar as mentalidades. A eliminação de certos produtos, tais como palhinhas ou sacos de plástico de utilização única, e a sua substituição por alternativas mais ecológicas, é uma forma de reduzir o impacto do ser humano no ambiente.

O Luxemburgo tem ainda um longo caminho a percorrer na área da redução de resíduos. Embora nem todos os resíduos sejam deitados fora, o volume recolhido pelos serviços municipais coloca o país no pódio dos maiores poluidores da Europa.

Situado só atrás da Dinamarca, o Grão-Ducado é o segundo maior produtor de lixo na Europa, com uma média de dois quilos de resíduos por dia gerados por habitante em 2020.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

