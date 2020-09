É a mesma lei que pune quem deita pontas de cigarro para o chão. Abandonar uma máscara de proteção na via pública também dá uma multa de 49 euros.

Atirar máscara para o chão no Luxemburgo dá multa de 49 euros

Diana ALVES É a mesma lei que pune quem deita pontas de cigarro para o chão. Abandonar uma máscara de proteção na via pública também dá uma multa de 49 euros.

(Jornalista do Contacto e Rádio Latina.)

Segundo informação prestada à Rádio Latina pela polícia, a chamada 'lei das beatas' – que abrange igualmente pastilhas elásticas, guardanapos de papel, jornais e impressos, copos descartáveis, embalagens vazias, sacos de lixo vazios e lenços – também se aplica a quem atirar máscaras para o chão.

Mas se, por um lado, as beatas no chão são às dezenas e as máscaras para lá caminham, por outro, o número de multas continua a ser irrisório. De janeiro a agosto deste ano, a polícia passou apenas 28, não se sabendo no entanto que tipo de lixo esteve na origem das contra-ordenações. Ben Eich, da polícia grã-ducal, explica que "o artigo da lei em questão abrange uma panóplia de diferentes objetos", pelo que é "impossível fazer a diferenciação".

Ainda segundo os dados divulgados à Rádio Latina, ao longo de todo o ano de 2019, por exemplo, os agentes emitiram 52 coimas ao abrigo daquela lei, que existe desde dezembro de 2015. Desde que a máscara se tornou obrigatória em alguns espaços e situações, para tentar conter a pandemia da covid-19, a máscara descartável passou também a estar entre o lixo que vai parar ao chão e até ao mar, levando várias organizações ambientalistas e governos a chamar a atenção para o problema.

'Lei covid' deverá ser prolongada antes do final de setembro A mais recente e terceira 'lei covid', que entrou em vigor no final do mês de julho, deverá ser prolongada antes do dia 30 de setembro, data em que deveria expirar.

Numa campanha de sensibilização lançada recentemente, Espanha alertou para o facto de estes resíduos poderem demorar até 400 anos a decompor-se. Note-se que quer as máscaras, quer as luvas descartáveis não são recicláveis e devem portanto ser depositadas no lixo comum, isto é, no chamado "contentor cinzento". O Ministério do Ambiente, liderado por Carole Dieschbourg, lembra que, em caso de suspeita de contaminação por covid-19, máscaras, luvas e lenços usados devem ser imediatamente depositados e fechados num saco individual. Só depois é que esse saco deve ser colocado no lixo comum.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.