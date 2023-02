Mais de metade dos adolescentes entre os 12 e os 16 anos do Luxemburgo afirma já ter sofrido de violência psicológica pela internet.

Sociedade 4 min.

Internet

Um em cada dois jovens no Luxemburgo diz já ter sofrido 'cyberbullying'

Paula SANTOS FERREIRA Mais de metade dos adolescentes entre os 12 e os 16 anos do Luxemburgo afirma já ter sofrido de violência psicológica pela internet. E mais de 70% vinca que os autores de cyberbullying são os colegas e jovens.

Sofrer de cyberbullying (violência através da internet) é o maior receio das crianças e jovens do Luxemburgo, tendo mais de metade dos adolescentes entre os 12 e os 16 anos revelado já ter sido vítima, pelo menos uma vez, deste fenómeno de violência psicológica continuada, revela o relatório "Bee Secure Radar 2023", do Ministério da Educação, divulgado na quarta-feira.



Este é um estudo anual sobre a utilização das tecnologias de comunicação e informação (TCI) pelas crianças e jovens do Grão-Ducado e os seus principais riscos.

As redes sociais, acedidas por telemóvel ou computador, são o meio privilegiado para exercer o cyberbullying ou o stalking (perseguição obsessiva também pela internet), outro dos maiores medos referidos pelos adolescentes.

No inquérito participaram os mais novos e também pais do Grão-Ducado.

O cyberbullying é um fenómeno preocupante no país, como vincam os autores do relatório, mas para o qual os pais ainda não estão consciencializados, com apenas 18% a considerá-lo o principal risco da utilização das tecnologias de comunicação e informação pelos filhos.

Mas o fenómeno é real, tal como mostram os números. "Pouco mais de metade dos jovens de 12-16 anos, e 30% dos jovens de 17-30 anos dizem ter sido vítimas de cyberbullying, pelo menos, uma vez. Menos de metade (48%) dos jovens entre os 12-16 anos dizem nunca ter sido vítimas de cyberbullying", revela o relatório da Bee Secure, divulgado no Dia da Internet Mais Segura.

Crianças em perigo por trás dos ecrãs Psicólogos e outros especialistas dão conselhos sobre como evitar o flagelo do vício dos ecrãs, e outros problemas como o cyberbullying ou pornografia infantil.

Jovens vítimas e agressores

Os jovens indicam ainda ter conhecimento de que também outros jovens são vítimas do fenómeno. Este tipo de violência psicológica virtual afeta o bem-estar e pode levar ao desenvolvimento de problemas psicológicos graves.

Quem são os agressores? Os outros jovens. "73% dos jovens de 12-16 anos dizem que os seus pares exercem 'por vezes' cyberbullying sobre outras pessoas, e que mais de metade são vítimas, enquanto 42% dos inquiridos de 17-30 anos dizem que este assédio virtual é feito pelos seus pares '(muito) frequentemente sobre outras pessoas', e 39% são também '(muito) frequentemente vítimas de cyberbullying'".

"A incidência do cyberbullying tende, portanto, a ser relativamente alta e comprova a grande importância quantitativa do fenómeno", alerta o estudo.

Para os adolescentes de 12-16 anos este é o maior perigo na utilização da internet, juntamente com o stalking, apontando também os jovens entre os 17 e 30 anos o cyberbullying como o segundo maior risco.

Alerta aos pais

Apesar da existência destes fenómenos entre os mais novos e dos manifestos receios em serem vítimas, os pais não os consideram ainda como verdadeiras ameaças na vida dos filhos, desconhecendo até se serão vítimas ou agressores.

Na opinião dos pais, o cyberbullying nem sequer consta entre os cinco maiores riscos para os pais, com apenas 18% dos progenitores de adolescentes entre os 12-16 anos a considerá-los um perigo. O stalking é apontado por 19%.

São os filhos vítimas ou autores destas violências veiculadas virtualmente e que chegam sobretudo através dos telemóveis ou computadores? Apenas 16% dos pais inquiridos afirmaram que o seu filho já foi vítima pelo menos uma vez de cyberbullying, e 8% declarou que o seu filho tinha cometido bullying.

Guia para educar o seu filho sobre redes sociais Dois especialistas deixam conselhos aos pais sobre a influência das redes sociais na vida das crianças. Uma coisa é certa, também é preciso "dar o exemplo".

"Constata-se que os pais indicam uma taxa de cyberbullying manifestamente fraca em relação às declarações dos próprios jovens", escrevem os autores do relatório "Bee Secure Radar 2023", um estudo anual que teve início em 2022.

Embora os autores admitam não saber explicar com rigor a grande diferença entre as declarações dos pais e jovens quanto ao risco do cyberbullying, consideram que a crescente autonomia das crianças, em particular dos adolescentes, pode estar a desempenhar um papel na disparidade dos relatos. Ao mesmo tempo, "os pais estão geralmente menos conscientes das experiências e problemas negativos dos filhos, como o cyberbullying".

O estudo refere ainda que apenas 15% dos adolescentes entre os 12 e 16 anos diz pedir ajuda aos pais no caso de uma experiência desagradável nas redes sociais e internet.

Os resultados mostram, no entanto, que a maior parte dos jovens estão conscientes dos perigos ligados à utilização da internet e que as suas capacidades para gerir estes riscos são bem avaliadas por si próprios e pelos próprios pais.

Como procurar ajuda sobre segurança na internet? A Bee Secure Helpline é um serviço de apoio telefónico gratuito, anónimo e confidencial onde crianças, jovens e os pais ou educadores podem pedir ajuda ou conselhos sobre a segurança na internet. Número de telefone: 8002 12 34. Para também preencher um formulário na página online da Bee Secure.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.