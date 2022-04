O tempo de espera por uma consulta para uma mamografia feita por iniciativa própria aumentou nos últimos dois anos. Ministra garante que exames pedidos com urgência pelo médico não têm atraso.

Sociedade 2 min.

Exame

Até um ano e meio de espera para fazer uma mamografia no Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO O tempo de espera por uma consulta para uma mamografia feita por iniciativa própria aumentou nos últimos dois anos. Ministra garante que exames pedidos com urgência pelo médico não têm atraso.

O tempo de espera para uma consulta para uma mamografia por iniciativa pessoal no Grão-Ducado, ou seja, fora do programa nacional de rastreio (que existe há 30 anos), aumentou nos últimos anos.

De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde numa resposta parlamentar ao deputado Fred Keup (ADR), atualmente é preciso esperar até um ano e meio para marcar uma consulta no Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL). Em outubro de 2020 essa espera ia até um ano.

De acordo com os dados de Lenert, no hospital de Kirchberg é necessário esperar 10 meses e na Zitha Klinik espera-se nove pelo exame de rastreio ao cancro da mama. Esse tempo de espera é reduzido para metade no Centro Hospitalar Emile Mayrisch (CHEM), onde se esperam quatro meses e meio. Por último, no Centro Hospitalar do Norte (CHDN) uma consulta pode demorar até três meses e meio. Em comparação com os dados de 2020, no geral, o tempo de espera aumentou, com exceção do CHDN, onde a espera chegava aos cinco meses em 2020.

Convite a cada dois anos

Na resposta, a ministra da Saúde lembra que no programa de rastreio nacional, as residentes "entre os 50 e os 69 anos e filiados no CNS são sistematicamente convidados de dois em dois anos a participar no rastreio do cancro da mama". O convite é válido pelos 2 anos e, em caso de perda, pode ser solicitado um novo no centro de coordenação do programa de rastreio do cancro e na Secretaria de Saúde.

Luxemburgo e Portugal entre os países da UE onde mais mulheres realizaram mamografias Dados do Eurostat, publicados hoje, referem que 78% das mulheres do Luxemburgo e 81% das de Portugal responderam ter realizado esse exame de rastreio ao cancro da mama, nos dois anos anteriores a 2019.

Lenert assegura, no entanto que, no caso de um médico solicitar uma mamografia para uma paciente "com base em sintomas suspeitos e um parecer fundamentado", o tempo de espera para uma mamografia "não excede as duas semanas, independentemente do hospital em questão".

Em relação ao número de radiologistas autorizados a realizar mamografias no país, a ministra avançou que existem atualmente 15 radiologistas e 23 médicos assistentes a trabalhar no programa de rastreio.

Para agilizar os tempos de espera, nomeadamente no CHDN, "o hospital contratou recentemente um radiologista adicional para resolver o problema. Paralelamente, estão a decorrer discussões na comissão permanente do setor hospitalar (CPH) para que todos os equipamentos dos quatro hospitais sejam renovados, de forma a torná-los mais eficientes", garantiu ainda a responsável pela pasta da Saúde.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.