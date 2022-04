O Ministério da Saúde lançou a campanha "Uma vida longa para todos", com o objetivo de sensibilizar o público em geral e os profissionais de saúde sobre os desafios da vacinação.

Até 1 de maio. Luxemburgo participa na semana Europeia de Vacinação

Henrique DE BURGO O Ministério da Saúde lançou a campanha "Uma vida longa para todos", com o objetivo de sensibilizar o público em geral e os profissionais de saúde sobre os desafios da vacinação.

A Semana Europeia de Vacinação, da Organização Mundial da Saúde (OMS), arranca esta segunda-feira e decorre até 1 de maio. O Luxemburgo vai também participar nesta iniciativa.

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, reforça em comunicado a importância do papel das vacinas para a saúde da população, sobretudo nesta fase da pandemia de covid-19.

A governante lembra ainda que as vacinas ajudaram, nos últimos dois séculos, "a conter epidemias globais, como a varíola ou a cólera do século 19, a febre-amarela e a gripe desde a primeira metade do século 20, ou ainda mais recentemente doenças infantis como rubéola e sarampo".

Paulette Lenert apela, por isso, às pessoas que verifiquem regularmente o seu estado vacinal e, se necessário, marquem uma consulta com o seu clínico geral para atualizarem as suas vacinas.



