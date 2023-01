O jovem que acabou por morrer teria agredido verbalmente e tentado agredir fisicamente vários jogadores e treinadores.

Ataque no campo da Jeunesse. Agressor tinha 22 anos e vítima mortal 25

A vítima mortal da altercação que aconteceu na passada sexta-feira, durante um treino dos infantis da Jeunesse d'Esch, era um jovem de 25 anos e o alegado homicida é um jovem de 22 anos. Estes são alguns dos mais recentes dados anunciados pelo Ministério Público, esta segunda-feira.

As autoridades explicam, no novo comunicado, que "após uma discussão séria na tarde de sexta-feira, num campo de futebol em Esch-sur-Alzette, um jovem de 25 anos morreu na manhã de sábado devido aos ferimentos graves [infligidos durante a discussão]".

Segundo os primeiros elementos da investigação, o jovem que acabou por morrer teria agredido verbalmente e tentado agredir fisicamente vários jogadores e treinadores. O Ministério Público acrescenta que o mesmo transportava duas armas brancas consigo. No entanto, várias pessoas que estavam no campo conseguiram perseguir o jovem de 25 anos e imobilizá-lo.

Apesar do agressor já não representar qualquer perigo, após ter sido imobilizado, um jovem de 22 anos que também o deteve, agarrou numa das armas brancas, que entretanto a vítima tinha deitado fora, e desferiu vários golpes no homem. Terá ainda agredido a vítima com uma pedra.

O suspeito de 22 anos foi detido e apresentado no sábado a um juiz de instrução luxemburguês. Após interrogatório, foi indiciado por homicídio.

O juiz de instrução emitiu um mandado de prisão e o alegado homicida foi transferido para o centro de detenção do Sanem.

As autoridades prosseguem ainda a investigação e lembram que a pessoa indiciada deve ser considerada inocente até decisão final do tribunal.



