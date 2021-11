Diminuir o tempo de espera para receber a dose de reforço, de seis para quatro meses, para todos os que foram vacinados com AstraZeneca.

Campanha de vacinação

AstraZeneca. Dose de reforço quatro meses após a segunda injeção?

Susy MARTINS Diminuir o tempo de espera para receber a dose de reforço, de seis para quatro meses, para todos os que foram vacinados com AstraZeneca. Esta é uma reivindicação do Partido Pirata, que se baseia num estudo sobre a perda de eficácia das vacinas ‘anticovid’.

Na semana passada, o Governo anunciou que a dose de reforço contra a covid-19 seria dada a todas as pessoas com mais de 18 anos, sendo que as primeiras convocações foram entretanto enviadas às pessoas que já foram inoculadas há seis meses com os fármacos AstraZenea, Pfizer e Moderna. Para as pessoas inoculadas com Johnson, basta esperar um mês de intervalo entre a vacina e a dose suplementar.



No entanto, no entender do Partido Pirata, as pessoas que foram vacinadas com a AstraZeneca não deviam esperar seis meses após a segunda injeção, mas apenas quatro. Os piratas fazem referência a um estudo sueco que aponta que este fármaco já perde muito em eficácia quatro meses após a sua administração.

Daí o partido pedir ao Governo, que em caso de confirmação destes dados por outros estudos científicos, encurte o tempo de espera para as pessoas que beneficiaram do fármaco AstraZeneca a fim de minimizar o risco de contágio.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.