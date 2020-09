O artista plástico lusodescendente Marco Godinho e a Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI) juntaram-se numa iniciativa para assinalar os 40 anos da organização.

ASTI junta-se a Marco Godinho para assinalar os 40 anos da associação

Diana ALVES O artista plástico lusodescendente Marco Godinho e a Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI) juntaram-se numa iniciativa para assinalar os 40 anos da organização.

Trata-se de uma coleção de 16 cartões-postais com imagens do projeto Forever Immigrant do artista. Os postais vêm numa caixa branca, individualmente estampada com o carimbo usado por Godinho aquando do projeto Forever Immigrant.

O dinheiro angariado com a venda da coleção será usado para financiar as diversas iniciativas da ASTI.

Seja para oferecer ou guardar, os cartões-postais Forever Immigrant compõem, segundo a ASTI, uma “coleção original e única”.

A coleção custa 19 euros e está a venda na sede da ASTI, na livraria-galeria Fellner, no Casino Luxembourg e na loja do MUDAM.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.