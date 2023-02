Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI) apresentou publicamente uma lista de reivindicações para as eleições comunais do dia 11 de junho.

ASTI apela a que todos os estrangeiros se inscrevam para votar

A pouco mais de dois meses do fim do prazo para que os estrangeiros se inscrevam para votar nas eleições comunais “não há qualquer espaço de destaque nos sites das Comunas a indicar como é que as pessoas devem fazer para se inscrever”.

A denúncia é feita por Sérgio Ferreira, diretor político da Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI) que hoje fez um forte apelo para que as organizações políticas locais reforcem a campanha para que todos os estrangeiros se inscrevam para votar. Depois de uma “luta de 31 anos para conseguir este direito fazemos também um grande apelo para que todos os estrangeiros se inscrevam e votem”, sublinha Sérgio Ferreira.



Mas a participação política é apenas uma das faces da moeda da integração dos estrangeiros. A ASTI denuncia que “muitas vezes os funcionários das Comunas estão a colocar dificuldades no registo das pessoas que chegam ao Luxemburgo”. “Mesmo nas nossas casas sabemos que uma coisa é receber com um sorriso na cara e outra é bater com a porta na cara. Muitas vezes, na chegada ao Luxemburgo, acontece o que não devia acontecer”, diz Sérgio Ferreira.

Para ultrapassar este problema, a ASTI defende que haja formação específica para os funcionários das Comunas em interculturalidade para que procedam a um melhor acolhimento. Mais, cada comuna deveria ter um caderno de acolhimento com todas as possibilidades de participação nas atividades que se desenvolvem nas comunas. Porque "as Comunas são os primeiros órgãos de administração com que os estrangeiros se defrontam mal chegam ao Grão-Ducado".

Num país em que se fala de “falta de mão-de-obra em tantos setores de atividade” e em que se registam tantos problemas de habitação, as Comunas deviam apostar na construção de alojamento social para receber os imigrantes que acabam de chegar, defende o responsável. Por falta de alojamento, Sérgio Ferreira denuncia que “muitos trabalhadores acabam em situações de total dependência, a dormir em estaleiros de obras, carros ou em quartos por cima de cafés, em situações inaceitáveis para qualquer ser humano”, aponta.

Em matéria de asilo, as Comunas deveriam também “acolher obrigatoriamente um número de refugiados, em função das suas disponibilidades”, afirma.

A ASTI apresentou publicamente, esta terça-feira, uma lista de reivindicações para as eleições comunais que se realizam no próximo dia 11 de junho.

