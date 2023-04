Costuma andar de bicicleta? A associação ProVelo apresentou um conjunto de sugestões para melhorar o seu dia a dia.

ProVelo

Associação tem 24 propostas para promover a bicicleta no Luxemburgo

Filipa MATIAS PEREIRA A associação ProVelo quer desenvolver o ciclismo e lembra que os municípios têm "responsabilidade" na mudança de hábitos de mobilidade.

Com a proximidade das eleições comunais, a associação ProVelo está empenhada em melhorar o quotidiano dos ciclistas do Luxemburgo. A organização publicou 24 propostas para promover a acessibilidade dos municípios e espera que estas sejam acolhidas pelos partidos que se candidatam às eleições comunais de 11 de junho.

No documento, a que o Contacto teve acesso, a associação de defesa dos interesses dos ciclistas lembra que a Organização das Nações Unidas (ONU) encoraja "fortemente a transformação do sistema centrado no automóvel particular", passando a privilegiar-se "o transporte público e a mobilidade ativa".

Cada vez mais pessoas andam de bicicleta na capital Em 2022, mais 36,5% dos habitantes da Cidade do Luxemburgo usaram este meio de transporte, segundo os balcões espalhados em quatro locais.

Para a ProVelo "é claro que uma grande responsabilidade nesta mudança de hábitos de mobilidade é dos municípios" e, por isso, apresenta 24 propostas concretas. Entre estas recomendações estão, por exemplo, a aposta no planeamento, o investimento em infraestruturas de ciclismo e ainda a organização de campanhas de promoção deste meio de transporte.

Em declarações à RTL, a presidente da ProVelo, Monique Goldschmit, sublinhou a importância de "cada concelho ter em consideração a opinião dos utilizadores de bicicletas, que devem poder expressar-se e opinar sobre as suas visões do futuro da mobilidade".

Inaugurada ciclovia entre Differdange e Niederkorn O novo troço da PC8, que recebeu um investimento de 4,25 milhões de euros, foi oficialmente aberto pelo ministro da Mobilidade.

A responsável considera ainda que os partidos políticos que se candidatam às comunais devem responder a algumas perguntas sobre o tema, nomeadamente que "vantagens veem na redução do tráfego rodoviário".

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.