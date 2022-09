No início do verão, a organização tinha lançado um apelo urgente para recolher donativos por estar em vias de encerrar as suas atividades.

Apoio social

Associação Passerell vai continuar a ajudar refugiados

Susy MARTINS No início do verão, a organização tinha lançado um apelo urgente para recolher donativos por estar em vias de encerrar as suas atividades.

A associação Passerell, que se ocupa de requerentes de proteção internacional, vai continuar no ativo. Uma boa notícia para os refugiados que chegam diariamente ao país e que recorrem a esta associação para conhecerem os seus direitos no país de acolhimento.

No início do verão, esta organização tinha lançado um apelo de urgência a fim de recolher donativos, uma vez que sem ajuda financeira teriam de encerrar as suas atividades. Um apelo que foi ouvido, já que a associação conseguiu angariar donativos por parte de particulares, empresas ou ainda outras associações.

Associação pede ajuda do Estado

No entanto, este organismo diz que a continuidade das atividades ainda não está garantida, a médio e longo prazos. A equipa foi reduzida de três para uma pessoa a trabalhar a tempo inteiro.

Daí a reivindicação para que haja uma ajuda financeira pública. Já foi introduzido um pedido junto dos ministros Jean Asselborn e Sam Tanson. Porém, ainda continuam à espera de uma marcação para um encontro.

