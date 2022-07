A associação acompanha as pessoas em fim de vida com cuidados paliativos e presta assistência às famílias no luto.

Associação Omega 90 acolheu 133 pacientes em fim de vida

Susy MARTINS

A Associação Omega 90 acolheu em 2021 na sua estrutura 133 pacientes em fim de vida. Em média, a estadia teve uma duração de 32 dias.

Os dados constam do relatório de atividades referente ao ano passado. Para além deste acolhimento, o serviço de consultas psicológicas acompanhou à volta de 1.100 pessoas, em que 70% eram adultos e 30% crianças.

A associação acompanha as pessoas em fim de vida com cuidados paliativos e presta assistência às famílias no luto.

A estrutura tem 15 quartos individuais e é financiada pela Caixa Nacional de Saúde e donativos. Tanto o paciente como os seus familiares são acompanhados e enquadrados por uma equipa de profissionais.

Para além dos profissionais, mais de 70 voluntários, que seguiram uma formação especializada, completam a equipa e acompanham os doentes tanto nos centros hospitalares, como em lares ou ainda em casas privadas.

Em 2021, a associação gastou cerca de 6,8 milhões de euros, sendo que 11% vieram de donativos.

