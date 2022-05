Ministra tinha dito na sexta-feira que o CHL vai assumir o serviço de ressonância magnética do Centro Médico de Potaschberg, em Grevenmacher. Mas os responsáveis do centro e a Associação de Médicos dizem que não há acordo nenhum.

Médicos e direção do Centro de Potaschberg desmentem ministra da Saúde

Ministra tinha dito na sexta-feira que o CHL vai assumir o serviço de ressonância magnética do Centro Médico de Potaschberg, em Grevenmacher. Mas os responsáveis do centro e a Associação de Médicos dizem que não há acordo nenhum.

A polémica sobre o aparelho de Imagiologia por Ressonância Magnética (IRM) do centro médico de Potaschberg, em Grevenmacher, parece não ter chegado ao fim. Depois de a própria ministra da Saúde, Paulette Lenert, ter dito na sexta-feira que o Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) vai assumir o serviço de IRM daquela unidade de saúde, a direção do centro e a Associação de Médicos e Médicos Dentistas (AMMD) desmentem as declarações recentes da ministra na sexta-feira passada.

Em entrevista à RTL, Lenert afirmou que o CHL iria assumir o serviço de ressonância magnética (IRM) do Centro Médico de Potaschberg, informação que foi confirmada ao Tageblatt pelo ministro dos Assuntos Sociais. Lenert afirmou que as duas partes tinham celebrado um acordo para gerir o serviço, mas o assunto sofreu uma nova reviravolta esta segunda-feira. No seu site, o Centro Médico de Potaschberg (CMP) declara não ter assinado nenhum acordo com a CHL na sexta passada.

O equipamento de IRM está atualmente a funcionar num centro de diagnóstico fora de uma clínica, o que as autoridades de Saúde dizem ser ilegal.

AMMD fala de "confusão legal e política"

Do mesmo modo, a Associação de Médicos (AMMD), critica as declarações de Lenert. "A ministra da Saúde está aos poucos a ficar envolvida numa confusão legal e política", refere num comunicado. Até à data, não há nenhum acordo entre o Governo e o centro de saúde. "Mesmo que houvesse um acordo, que impressão ficaria depois da ameaça pública da ministra em fechar a estrutura do CMP?", questiona a associação.

Ao mesmo tempo, a declaração da direção do Centro Médico de Potaschberg contradiz as declarações de Lenert sobre o acordo com o CHL. "Devido ao sigilo acordado, não é possível dar mais informações sobre as negociações que estão a decorrer", diz a direção do centro.

A AMMD fala de "outra ratoeira" relacionada com o projeto de lei anunciado sobre a prática de radiologia fora dos hospitais. E teme que "os especialistas permaneçam para sempre fechados nas estruturas hospitalares e privados dos meios que precisam para exercer a sua profissão e oferecer aos seus pacientes os serviços de que necessitam".

(Este artigo foi originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort.)

