Associações criam nova linha de apoio para vítimas de violência doméstica

Cinco associações em colaboração com o Ministério da Igualdade criaram uma nova linha telefónica de apoio às vítimas de violência doméstica. O número 2060 1060 foi criado pelas fundações Pro Fammilia,Maison de la Porte Ouverte, infoMann (asbl Act Together), Femmes em Détresse e Conselho Nacional das Mulheres do Luxemburgo para dar apoio às vítimas de maus tratos, uma situação que tem preocupado a ministra da Justiça, Sam Tamson.



O objetivo da nova linha é centralizar num só número todos os pedidos de ajuda de forma a lidar com o esperado aumento dos casos de violência doméstica no âmbito da pandemia da covid-19. Num comunicado enviado às redações, as associações sublinham que a nova linha destina-se não só a mulheres, mas também aos homens. É um serviço destinado a todas vítimas de violência doméstica e também aos seus familiares e próximos, acrescenta ainda. Numa primeira fase o serviço funcionará de segunda-feira a domingo, das 12h00 às 20h00.

As chamadas serão atendidas por profissionais especializados na área, capazes de prestar esclarecimentos de caráter social e jurídico. Quando necessário, as vítimas serão encaminhadas para uma associação especializada.

Além da helpline, as vítimas poderão contactar as associações por email através do endereço info@helpline-violence.lu. O site - www.helpline-violence.lu - estará pronto em breve.

As associações explicam também que o objetivo é criar um espaço de escuta e apoio para lidar com os primeiros sinais de tensão, que podem levar a um ato violento. No entanto, acrescentam que a nova helpline não se destina a casos em que há um "perigo imediato". Nessas situações, deve contactar-se a polícia, esclarecem.



