Direitos dos animais

Associações alertam para matadouros sobrelotados e falta de condições para acolher animais

Susy MARTINS Várias organizações de defesa dos animais endereçaram uma carta ao ministro da Agricultura.

Várias associações de proteção dos animais não estão satisfeitas com a situação atual e lançaram recentemente um novo alerta: há matadouros sobrelotados e faltam estruturas no norte do país para acolher animais.

As organizações endereçaram uma carta ao ministro da Agricultura, Claude Haagen, onde pedem a elaboração de um plano nacional para os problemas encontrados no terreno, e deixam também algumas recomendações.

Apesar de o Luxemburgo ter desde 2018 uma das leis de proteção dos animais mais modernas na Europa, é preciso transpor essa lei para o terreno, na prática, consideram as associações.

Para além de um plano nacional, os ativistas pedem ainda a realização de uma campanha de sensibilização para informar melhor a população sobre os direitos dos animais.

Uma outra reivindicação é que as comunas, com o apoio do Estado, assumam as despesas de castração bem a colocação dos 'chips' nos animais de estimação. Despesas que, para já, são suportadas pelas associações.

