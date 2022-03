A guerra da Ucrânia está a milhares de quilómetros mas a sua cobertura mediática faz com que seja sentida de perto. Em entrevista ao Contacto, a psicóloga Maria Palha, que esteve em Donetsk entre 2014 e 2015, explica o impacto psicológico da guerra em quem a vive e em quem a vê à distância.

Sociedade 7 15 min.

Entrevista com psicóloga

"Assistir a uma guerra pode provocar o mesmo tipo de stress pós-traumático que viver essa guerra"

Ana TOMÁS A guerra da Ucrânia está a milhares de quilómetros de vários países mas é sentida como se estivesse mesmo ao lado. As imagens da destruição, das vidas perdidas e dos milhões de refugiados entram nas nossas casas, todos os dias e a todas as horas. Em entrevista ao Contacto, a psicóloga Maria Palha, que esteve em Donetsk entre 2014 e 2015, explica o impacto psicológico da guerra em quem a vive e em quem apenas a vê e deixa conselhos para o acolhimento aos refugiados.

Os impactos invisíveis da guerra na Ucrânia vão deixar marcas profundas, não só em que viveu o conflito na pele ou fugindo dele, mas também em quem o segue à distância mas com proximidade, a milhares de quilómetros, dentro da sua casa e quase 24 horas por dia, através dos media e das redes sociais.

Maria Palha, psicóloga em contextos de conflito. Trabalhou em Donestk, zona separatista no leste da Ucrânia, entre 2014 e 2015. Foto: DR

A psicóloga portuguesa Maria Palha, fundadora da associação Be Human, trabalha em contextos de crise humanitária e conflitos armados com organizações de saúde internacionais, como Médicos Sem Fronteiras, da Síria à Líbia, passando pelo Sudão do Sul. Entre 2014 e 2015, esteve em Donetsk, numa das regiões separatistas do leste da Ucrânia, onde os conflitos despoletaram com a autoproclamada independência, na sequência da revolução do Euromaidan. Em Donetsk desenvolveu programas de saúde mental e prestou apoio direto à população, nomeadamente a famílias e menores.

As consequências psicológicas nessa população são facilmente transferíveis para o resto da população ucraniana, que hoje vive uma situação de guerra semelhante à daquela região, mas numa escala alargada a grande parte do território, como aponta a psicóloga em entrevista ao Contacto.

Perante um novo conflito armado no país, as consequências físicas mas também psicológicas, como os traumas, voltam a estar em cima da mesa e não ficam dentro das fronteiras da Ucrânia.

Os impactos indiretos, mas nem por isso menos graves, de uma guerra transmitida em direto para todo o mundo, e amplificada pelas redes sociais, podem existir nas diferentes gerações de outros países. Ainda para mais no rescaldo de uma pandemia são desafios com que é preciso lidar, avisa.



Trabalhou com famílias e crianças no conflito em Donetsk, entre 2014 e 2015. Como foi essa experiência?

Trabalho com organizações internacionais de apoio humanitário direcionadas na área da saúde e vou muito com as equipas de primeira linha - ou seja as equipas que chegam ao terreno e que identificam as necessidades para desenhar programas de saúde médico e psicológico. Normalmente vou com uma equipa médica e foi o que aconteceu na Ucrânia. Quando chegámos ao terreno confrontámo-nos com o facto de ser um contexto de guerra um bocadinho diferente dos outros em termos de necessidades, porque ao nível de recursos estava muito ao nível europeu.

E então o que precisavam não era propriamente materiais ou medicamentos, precisavam sim de apoio às suas equipas. Na altura, em termos de apoio médico o que fizemos foi a distribuição de medicamentos e a entrega de primeiros socorros e primeiros cuidados de saúde dentro das regiões de Donetsk e depois, a nível de apoio psicológico, prestávamos apoio às famílias que ficavam nas zonas circundantes - basicamente que tinham abandonado Donetsk para permitir que os homens fossem para a linha da frente juntar-se à guerra. Já naquela altura uma das particularidades daquela guerra e que definia um pouco o tipo de intervenção a nível de saúde mental que fazíamos, era que, além da família estar dividida - ou seja, mulheres e crianças de um lado e homens do outro, neste caso na linha da frente-, também dentro das próprias famílias havia outra divisão geracional.

Em que sentido?

Os mais velhos ainda acreditavam que deveriam, e concordavam com esse facto, pertencer à ex-União Soviética [neste caso com a aproximação pró-russa] e os mais novos já acreditavam na sua independência e em termos de identidade identificavam-se muito com isso [Ucrânia]. Então havia aqui uma divisão nestes dois grupos dentro das próprias famílias. E isto gerava imensos conflitos dentro da própria família, porque havia homens que queriam juntar-se à linha da frente marcando a independência e havia outros que não tinham qualquer interesse e que achavam que deviam era juntar-se aos russos. E esta questão era uma questão que gerava imensos conflitos, agressividades e violências e até fragmentações dentro das próprias famílias.

Que tipo de acompanhamento fez? Que situações tratou?

Em termos práticos o apoio psicológico e de saúde mental era dado às mulheres. Primeiro, porque elas acabavam por ser aqui as peacekeepers [apaziguadoras] dentro da própria família. E depois tinham um papel acrescido que era o papel de fazer não proliferar mais violência, porque ficavam elas a tomar conta e a educar as crianças. Na altura, e é o que acontece agora de forma estendida [a quase todo o território ucraniano], havia muitas situações de stress pós-traumático. Nós chegámos também numa fase muito inicial do conflito, os primeiros três meses. Agora estamos há quase duas semanas com esta guerra e os próximos três meses serão um período de stress pós-traumático, que foi o que apanhei na altura em que intervim em Donetsk, junto daquela população.

Estamos há quase duas semanas com esta guerra e os próximos três meses serão um período de stress pós-traumático"

Isto significa muitas situações de ansiedade, dificuldades e perturbações de sono, insónias, muitas alterações do sistema digestivo, com oscilações de peso, doenças crónicas descontroladas, como a diabetes ou doenças que precisam de um apoio e ficaram sem medicação, como as hipertensões. E era importante explicar isto a estas pessoas que recebiam esse apoio psicológico para isso não ser um fator de stress no meio de todo o caos que é instalado.

Dar uma orientação sobre o impacto que uma guerra pode ter ao nível psicológico é uma das coisas que é muito importante nesta altura e o que fazíamos em Donetsk era explicar às pessoas o que é que se pode estar a passar com elas por estarem a passar por este tipo de situação, onde há uma ameaça de vida. São situações potencialmente traumáticas mas não significa que as pessoas fiquem traumatizadas.

Porquê?

Um exemplo prático: alguém que está sem dormir há seis dias, com medo e em estado de alerta e de agitação muito elevado, de repente pode entrar num surto e haver uma situação de desespero em que até pode tentar cometer suicídio. Se, por acaso, tiver a informação de como é que pode regular o seu sistema nervoso central e como é que pode conter esta situação, vai tranquilizar. E isto é terapêutico nesta fase.

E que terapias eram aconselhadas às pessoas para elas fazerem esse tipo de autoregulação? Pelo que percebo do que disse não havia a escassez que está a haver agora com este conflito maior.

Não é bem isso. Esta não é uma guerra num país com muita falta de recursos e isto difere, por exemplo, de um contexto como o do Sudão do Sul, onde além da guerra não há nenhuns recursos. Na situação em Donetsk havia alguns recursos e era preciso organizá-los porque no meio do caos ninguém sabe muito bem como deve fazer, mas havia. O cenário que temos neste momento a entrar nas nossas casas era o que se vivia já naquela altura em Donetsk.

O que vivi em Donetsk é muito semelhante ao que se vive agora, mas numa maior escala."

É um país com mais recursos do que um país africano e muitas vezes o apoio que é preciso dar é muito ao nível de organização e de perceber como é que pode ser feito. Isto se houver oportunidade para termos corredores humanitários. O que vivi em Donetsk na altura é muito semelhante ao que se vive agora, mas numa maior escala.

4 Refugiados da guerra na Ucrânia Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Refugiados da guerra na Ucrânia Foto: AFP Refugiados da guerra na Ucrânia Foto: AFP Refugiados da guerra na Ucrânia Foto: AFP Refugiados da guerra na Ucrânia Foto: AFP

Que terapias eram então recomendadas às pessoas que estavam nesse estado de alerta e de sobrevivência permanente?

Há duas coisas, que são muito parecidas com aquilo que se pode fazer agora também. Numa fase inicial, é tentar perceber quais são os recursos que existem no terreno e onde é que está o quê. Porque a sensação de estar completamente perdido neste contexto é muito grande. Então, o papel do apoio psicossocial, e nesta fase é o que poderá acontecer, é dar, primeiro, informação de onde é que se pode encontrar o quê e isso vai desde as necessidades básicas às mais emocionais - água, comida, agasalho, o centro onde podem perceber se os seus familiares estão vivos ou mortos. Um tipo de estrutura mínima para que haja uma contenção das necessidades mais básicas. E depois, num segundo momento, dentro desta primeira fase, entram os primeiros socorros psicológicos, que consistem em estabilizar, explicar o que está a acontecer, dar uma educação sobre a saúde e manifestações psicológicas e algumas técnicas de autoajuda, como as de regulação do sistema nervoso central, que podem passar pela respiração, técnicas de movimento específicas, de mindfulness.

Como explicar a guerra às crianças Não vale a pena isolar os mais pequenos, "temos de as incluir na conversa, obviamente à medida do seu entendimento, com a consciência de que esta também é a sua realidade." As dicas de uma psicóloga portuguesa no Luxemburgo.

E também uma das estratégias que é muito utilizada nesta fase do conflito, e em Donestk já fazíamos isso, é pôr as pessoas em contacto umas com as outras e a falarem do que estão a viver. Porque muitas vezes, em momentos de sobrevivência e de crise, temos muita a tendência de nos isolarmos e sentirmos que só nós é que estamos a viver aquela situação ou a pensar naquelas coisas ou com receios. Por isso, o que é altamente recomendado fazer agora é, de facto, criar pequenos grupos de conversa, onde as pessoas podem partilhar o que estão a sentir e perceber que não estão sozinhas. Depois há o apoio psicológico mais individualizado, mas é numa fase mais à frente, porque a maioria das pessoas que tem aquele apoio psicossocial passados três meses tendem a estabilizar em termos psicológicos e emocionais.

Esta guerra agora generalizada a praticamente toda a Ucrânia começa no rescaldo de uma pandemia, cujo combate chegou a ser comparado a uma guerra. Ainda que a dimensão da catástrofe entre uma situação e outra seja muito diferente, há paralelismos entre a pandemia e esta guerra no impacto psicológico das populações ou um agravamento da saúde mental?

Sim, sem dúvida. Depois de dois anos de pandemia houve claramente um aumento da depressão, da ansiedade - isto eu noto bastante em consultório - um aumento na falta de esperança no futuro, da angústia na procura de sentido de propósito e de vida. Depois disto termos, de facto, uma guerra, que nos entra praticamente ao vivo e a cores, todos os dias, pela a casa adentro... Presenciar isto diariamente tem muitos impactos. Até porque os estudos mostram-nos que assistir a uma guerra de perto pode provocar o mesmo tipo de reações de stress pós-traumáticas que viver essa mesma guerra.

Quando presenciamos tão de perto uma guerra, mesmo que não esteja aqui ao lado, ela está dentro das nossas casas e faz conversas polarizadas, estereotipadas, onde de repente temos os adultos a falarem dos "bons" e dos "maus"."

A influência que têm os canais mediáticos e a forma como estamos a assistir a esta guerra, neste momento, agrava o impacto ao nível da saúde mental, que já vinha de uma situação de muitos lutos, de muitas perdas. Foram dois anos, quase três, a ter de gerir e lidar com muitas perdas. E elas levam a um processo de luto, com muita zanga, muita negociação, reposicionamento e muitas doenças associadas. Torna-se difícil e por isso é que é tão importante nesta fase fazer psicoterapia, procurar um lugar para falar sobre o que sentimos, sobre o que estamos a viver para nos reorganizarmos, de certa forma.

Casal russo ajudou a trazer 19 refugiados ucranianos para o Luxemburgo Um casal russo que vive no Luxemburgo decidiu ajudar os ucranianos que estão a fugir da guerra. Ilia e Juliet organizaram uma viagem até à fronteira polaca e trouxeram 19 refugiados para o Grão-Ducado.

Quem está longe, mas acompanha essa cobertura diária, amplificada também nas redes socias, acaba por tomar o partido do lado atacado e a hostilizar quem é do outro lado, quase como se estivesse ligado ao conflito, como mostram alguns episódios de bullying contra cidadãos russos em países terceiros, culpabilizados pelos atos do seu presidente. Como é que se podem conter e desconstruir posteriormente estes sentimentos de intolerância e ódio?

Muitas vezes acabamos por ser engolidos pela máquina, seja pela opinião mais mediática, seja pela opinião pública, e às vezes não temos oportunidade de parar para vermos onde estamos. Um dos maiores impactos da guerra é o que deixa uma ferida invisível que escala de geração para geração e se transforma num trauma transgeracional. Esta linguagem polarizada e os estereótipos que surgem, porque as pessoas têm medo, não sabem como é que será o futuro, faz com que uma das reações mais comuns em contextos de conflito armado e de guerra seja, de facto, a violência e a agressividade. Olhando um pouco para o que se está a viver neste momento, na Ucrânia qualquer desconhecido é agora uma fonte de desconfiança, e isso alastra para o resto do mundo.

Quando presenciamos tão de perto uma guerra, mesmo que não esteja aqui ao lado, ela está dentro das nossas casas e faz conversas polarizadas, estereotipadas, onde de repente temos os adultos a falarem dos "bons" e dos "maus", a dizerem que os russos são isto e os ucranianos são aquilo e isso acaba por aumentar e trazer o nível de agressividade e violência para o dia a dia. Tendo consciência que esta é uma tendência que acontece em todas as guerras e conflitos, uma das primeiras coisas que se pede, se queremos construir paz, é, sem dúvida, conter estas conversas estereotipadas que trazem desigualdade e preconceito e que aumentam a violência nas escolas, no dia a dia e nas ruas. Muitas vezes, o que é sugerido, em termos de reflexão, é fazermos um diálogo construtivo com mais foco na humanidade e não na desumanidade.

E o impacto nos mais novos, nas crianças e adolescentes?

Os adolescentes tendem a sofrer mais com isto, neste momento, porque muitas das suas fontes de informação são as redes sociais. Isto significa que há uma seleção muito grande do tipo de informações a que acedem e que leva a uma maior polarização, porque a fonte das suas informações é muito direcionada e tende a haver uma maior polarização e um maior extremismo. Para evitar isto é importante que haja educação digital neste aspeto. Cabe muito aos educadores, professores e pais fazerem esta gestão ao nível da educação digital para as crianças e jovens também.

Pode vir a criar, nos jovens, comportamentos obsessivos e de ódio ao outro, mas sub-reptícios, que levem, por exemplo, no limite a situações como o planear como o caso recente em Portugal da preparação de um ataque, por um jovem aluno, a uma universidade do país, com intenção de matar várias pessoas?

Sem dúvida, atitudes bastante mais extremistas, que em vez de promover a paz promovem o medo, o terrorismo e a violência. Sim, sem dúvida.

Numa Europa que tem recebido refugiados de outros conflitos e nacionalidades, que ainda está a sair de uma pandemia e com uma crise económica no horizonte por causa desta invasão russa - circunstâncias conjugadas que podem levar a conflitualidade social nos países de acolhimento face aos refugiados -, como é que aqueles que vão receber os refugiados ucranianos se podem e devem preparar para que aquela que está a ser uma receção calorosa aos ucranianos não se transforme numa hostilização a longo prazo?

Em termos das famílias que vão receber refugiados, elas normalmente estão integradas em comunidades e pode ser extremamente importante estas famílias receberem apoio e saberem o que é que pode acontecer com alguém que chega de um contexto destes em termos de processo emocional. Normalmente, quando falamos em processo de luto, e é o que acontece com estas pessoas, passa-se por uma panóplia de emoções. Há uma fase de zanga, de negação da realidade, de apatia. E se não soubermos quais são estes processos podemos não entender as reações de quem chega. Recordo-me de uma situação em que recebemos refugiados numa aldeia no norte e os portugueses estavam muito estupefactos porque eles estavam muito zangados e havia muitas pessoas que diziam que eles eram mal agradecidos, pouco reconhecidos. Mas, na realidade, essa zanga e essa agressividade são emoções de uma fase do processo de luto fundamentais para a reconstrução emocional e psicológica da experiência que foi vivida. Por isso, tendo informação do percurso destas pessoas, quem recebe já pode ter algumas ferramentas para lidar com isso.

3 Além de Donetsk, Maria Palha trabalhou em contextos de crise humanitária e conflitos armados com organizações de saúde internacionais, como Médicos Sem Fronteiras, na Síria, Líbia e Sudão do Sul. Fotos: DR

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Além de Donetsk, Maria Palha trabalhou em contextos de crise humanitária e conflitos armados com organizações de saúde internacionais, como Médicos Sem Fronteiras, na Síria, Líbia e Sudão do Sul. Fotos: DR Além de Donetsk, Maria Palha trabalhou em contextos de crise humanitária e conflitos armados com organizações de saúde internacionais, como Médicos Sem Fronteiras, na Síria, Líbia e Sudão do Sul. Fotos: DR Além de Donetsk, Maria Palha trabalhou em contextos de crise humanitária e conflitos armados com organizações de saúde internacionais, como Médicos Sem Fronteiras, na Síria, Líbia e Sudão do Sul. Fotos: DR

Ao nível da comunidade também é extremamente importante e como temos a guerra em casa surgem perguntas e curiosidade sobre o percurso feito pelos refugiados. Nesta fase deve-se deixar as pessoas chegarem e se elas tiverem interesse abrir o diálogo, mas não escarafunchar, porque pode ser contraproducente e há pessoas que ainda não assimilaram o que viveram e não conseguem dar essas repostas.



Um dos maiores impactos da guerra é o que deixa uma ferida invisível que escala de geração para geração e se transforma num trauma transgeracional."

Há ainda um trabalho extremamente importante de tolerância, acima de tudo, de tolerância à diferença. Uma das ferramentas que criei recentemente foi um kit de saúde emocional para famílias, criado com crianças dos quatro cantos do mundo. Este kit inclui uma série de competências que devem ser trabalhadas nesta fase e uma das competências que falo lá, e que reforço que deve ser trabalhada, é a tolerância: conseguirmos perceber o que nos torna únicos e que nos diferencia dos outros, o que podemos aprender com essa diferença e que é possível discordarmos sem que haja violência.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.