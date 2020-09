Caroline Ruppert, da agência Daageselteren, explica as razões da quebra que começou a manifestar-se há cerca de três a quatro anos.

Assistentes parentais. Procura tem diminuído e a culpa não é da covid-19

Diana ALVES

(Diana Alves, jornalista do Contacto e Rádio Latina)

A procura dos assistentes parentais tem vindo a diminuir e a culpa não é da pandemia. Ouvida pela Rádio Latina, Caroline Ruppert, da agência Daageselteren - que representa os assistentes parentais no Luxemburgo - , explica que a quebra começou a manifestar-se há cerca de três a quatro anos. A diminuição é de entre 100 a 150 crianças por ano, acrescenta a diretora da Daageselteren. Caroline Ruppert refere que a redução não está relacionada com as medidas sanitárias, até porque os assistentes parentais continuam a poder acolher, simultaneamente, cinco crianças.

A responsável adianta que um dos motivos na origem da diminuição diz respeito ao sistema plurilingue nas creches, que, ao proporcionar vinte horas semanais gratuitas (para crianças entre um e quatro anos de idade), acabou por aliciar muitos pais.

Outro dos motivos prende-se com o aumento das vagas, não só em creches mas também nas estruturas extracurriculares. A diretora da Daageselteren adianta também que a procura varia consoante a localização geográfica, havendo por exemplo uma procura muito maior no sul do país em relação à região norte.

Mesmo assim, os assistentes parentais têm atualmente 3.500 crianças inscritas, algumas com frequência irregular.

Há assistentes parentais a deixar a profissão devido à pandemia A agência Daageselteren ainda não tem números exatos, mas sabe que alguns assistentes parentais estão a deixar a profissão devido à crise atual.

Apesar de não culpar a pandemia pela diminuição destes profissionais, Caroline Ruppert admite que alguns estão a deixar a profissão no contexto da crise atual. A atividade de assistente parental é reconhecida como profissão independente desde finais de 2017. Destina-se ao acolhimento de crianças até aos 12 anos de idade no domicílio do profissional.

