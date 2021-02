Assistentes parentais de crianças a partir dos 4 anos têm de suspender a atividade até 21 de fevereiro. Mas não para as que assistem crianças com idades inferiores.

Assistentes parentais podem continuar a acolher crianças não escolarizadas

Susy MARTINS Com o encerramento das escolas e dos ateliês de tempos livres (maison relais, em francês), também as assistentes parentais têm de suspender a atividade até 21 de fevereiro, mas há uma exceção para as que acolhem crianças não escolarizadas.

As assistentes parentais que acolhem crianças em casa com menos de 4 anos de idade podem continuar a trabalhar. A pedido da Rádio Latina, o Ministério da Educação esclarece que "a suspensão das atividades de acolhimento é válida apenas para as crianças escolarizadas", ou seja "as assistentes parentais podem continuar a acolher crianças entre os 0 e os 4 anos que ainda não frequentam a escola".

Por decisão do Governo, as escolas fundamentais e os ateliês de tempos livres estão encerrados devido ao aumento do número de infeções por covid-19 na comunidade escolar. No entanto, as creches continuam abertas. Segundo o ministro da Educação, Claude Meisch, o número de contágios nas creches "não é alarmante", mas as autoridades estão a vigiar atentamente a questão.



