Um ano depois de ter sido entregue no Parlamento, o projeto de lei sobre o assédio moral parece continuar longe de agradar a todos.

Projeto de lei

Assédio no trabalho pode vir a dar multas até 25 mil euros

O escritório de advogados Arendt & Medernach aponta várias falhas ao texto, nomeadamente a ausência de medidas que visem o agressor.

De acordo com um parecer do escritório de advogados, divulgado pela Confederação Luxemburguesa do Comércio (CLC), uma das principais novidades da futura lei prende-se com a introdução de sanções administrativas e penais. As primeiras poderão ser passadas pela Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) aos empregadores e, segundo o Arendt & Medernach, podem chegar aos 25 mil euros.

