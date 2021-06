Com 354 pedidos de informação enviados à Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) e oito queixas registadas no ano passado, só no setor privado, o assédio no local de trabalho continua elevado, apesar de muitas pessoas terem estado em teletrabalho devido à pandemia.

Assédio

Assédio moral no local de trabalho continua elevado no Luxemburgo

Susy MARTINS Com 354 pedidos de informação enviados à Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) e oito queixas registadas no ano passado, só no setor privado, o assédio no local de trabalho continua elevado, apesar de muitas pessoas terem estado em teletrabalho devido à pandemia. E parece que os dados para este ano ainda vão ser piores.

Nos cinco primeiros meses deste ano, já houve 204 pedidos de informação e 16 queixas feitas à ITM, ou seja o dobro do ano anterior.

Do lado da Função Pública, a situação ainda é pior. O serviço psicossocial teve de realizar 1.009 intervenções no ano passado devido a assédio laboral, sendo que 429 funcionários tiveram de ser acompanhados por este serviço.

Numa resposta parlamentar ao deputado do Partido Cristão Social (CSV), Marc Spautz, o ministro do Trabalho, Dan Kersch, diz que na maioria dos casos o conflito era devido ao nível hierárquico. Para duas pessoas o assédio foi para além de moral, uma vez que foi de cariz sexual.

O responsável pela pasta do Trabalho declara ainda que está a ser elaborado um projeto de lei contra o mobbing no local de trabalho, sendo que o ante-projeto de lei deverá ser apresentado ainda neste mês de junho para aprovação do Conselho de Ministros.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.