Assalto a uma joalheria na rue Glesener

Na tarde desta terça-feira, por volta das 17h, uma joalheria foi assaltada à mão armada na rua Glesener, na cidade do Luxemburgo.

Após o assalto, o homem conseguiu fugir, mas a polícia imediatamente lançou uma operação de caça ao homem em grande escala. Não há informações sobre o saque.

O assaltante, segundo a polícia, era alto, vestia calças pretas e uma camisola azul.

A polícia pede àa possíveis testemunhas do assalto que entrem em contacto com as autoridades através do número de emergência 113.

*Artigo originalmente publicado no Virgule.

