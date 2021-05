Assaltantes continuam em fuga. As autoridades apelam a quem tiver informações sobre o incidente a contactar o número 113.

Assalto à mão armada em plena rua em Echternach

Um homem e uma mulher foram assaltados na segunda-feira à noite na rua Gregoire Schouppe, em Echternach. Segundo a polícia, cerca das 22h duas pessoas se aproximaram de um casal, ameaçando-o com uma arma de fogo, tipo pistola. Os dois indivíduos fugiram depois a pé, em direção desconhecida e encontram-se em fuga.

Não se sabe ao certo o que é que os dois homens roubaram. Segundo as autoridades, os dois "jovens" serão do sexo masculino, com uma aparência de "tipo europeu", "de pele clara" e falavam francês, mas com um "sotaque carregado".

As autoridades apelam a quem tiver qualquer informação que possa levar à identificação dos suspeitos para contactar as autoridades através do número de telefone 113.

Segundo a informação divulgada, o primeiro suspeito terá entre 1,80 e 185 metros de altura e usava calções de desporto pretos, uma camisola com capuz preto e sapatilhas pretas com o logótipo da Nike, estas últimas de cor lilás. Já o segundo indivíduo terá aproximadamente 1,70 metros de altura, de estatura pesada e usava igualmente calções de desporto e camisola pretas.

