Repete-se a história velha de séculos: para os exploradores e os políticos, os lucros; para as populações, poluição e expulsão.

As veias abertas de Moçambique

Hugo GUEDES PINTO Só o megacomplexo de liquefacção de gás natural que está a ser construído em Palma, e que se supõe começar a funcionar em 2024, custará pelo menos 23 mil milhões de dólares – isso significa um valor superior ao PIB de Moçambique, e também o maior investimento privado em toda a África.

Ao saber o resultado das eleições americanas de 2008, o grande escritor e jornalista Eduardo Galeano comentou: "Agora que a vai ocupar, espero que Obama nunca chegue a esquecer-se que a Casa Branca foi construída por escravos negros". Poucos meses mais tarde, o recém-empossado Obama participou na Cimeira das Américas e o então líder venezuelano Hugo Chávez aproveitou para o presentear com a obra de mestre Galeano que lhe valeu ser perseguido pelas ditaduras militares de quatro países: "As veias abertas da América Latina".

O livro é implacável, acusatório, arrasador; o autor descreve a história da América Latina como uma sucessão de narrativas de saque, um esventramento constante e contínuo aos seus recursos naturais por parte dos impérios coloniais (sobretudo português e espanhol) e, a partir do século XIX, pelos estados imperialistas (sobretudo os EUA e o Reino Unido). A primeira parte tem o título "A pobreza do Homem como resultado da riqueza da Terra" e é dedicada aos recursos mineiros e às atrocidades cometidas em nome destes; a segunda parte, intitulada "O desenvolvimento é uma viagem com mais náufragos que navegantes", debruça-se sobre a natureza subtilmente desavergonhada das pilhagens contemporâneas.

Lembrei-me do texto ao ver as notícias sobre o norte de Moçambique. Cabo Delgado, um recanto paradisíaco deste planeta, vegetação luxuriante, praias de areia branca e águas turquesa, uma biodiversidade notável... e no subsolo os mais cobiçados rubis e safiras do mundo, carvão, petróleo, gás natural, tudo em quantidades suficientes para abastecer a voracidade energética da China durante décadas.

Parece então um paradoxo que nestas zonas com comunidades economicamente paupérrimas, vivendo em casas onde não há água canalizada, luz ou esgotos, e onde metade da população subsiste com um rendimento de dois euros por dia e os restantes com pouco mais que isso, os habitantes tenham tentado resistir à construção do projecto milionário.

Ainda não está terminado o megaprojecto e já Cabo Delgado se tornou sinónimo de crimes da guerra entre os terroristas islâmicos

Parece contraditório, mas é evidente: os locais desconfiavam que se iria repetir a história, velha de séculos, em que os lucros fabulosos seriam exclusivamente para os exploradores e os políticos comprados na capital, enquanto para eles sobrariam a poluição, a subida de preços dos alimentos e finalmente a expulsão da sua própria terra.

Tinham razão, claro. Ainda não está terminado o megaprojecto e já Cabo Delgado se tornou sinónimo de crimes da guerra entre os terroristas islâmicos – que recrutam facilmente os desocupados jovens locais – e as milícias de mercenários sul-africanos e portugueses contratados pelo governo de Maputo para defender não as populações, mas os investimentos estrangeiros. Desde 2017, a crise humanitária já provocou 700 mil deslocados e mais de duas mil mortes. À hora a que escrevo, crianças e adultos fogem para a Tanzânia pelo meio do mato; muitos não conseguem e morrem ali, de veias bem abertas.

