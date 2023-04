Conheça as vantagens de ter um passaporte luxemburguês.

Naturalização

As portas que a cidadania luxemburguesa lhe pode abrir

Filipa MATIAS PEREIRA Viajar pela Europa sem necessitar de visto, trabalhar no setor público e votar nas eleições são apenas algumas das vantagens da nacionalidade luxemburguesa. Eis os principais direitos para quem passa pelo processo de naturalização.

Os estrangeiros que adquirem a cidadania luxemburguesa passam a ter os mesmos deveres que os cidadãos do Grão-Ducado, mas também um conjunto de direitos. Este título abre uma série de portas a nível profissional, político e social e há cada vez mais pessoas atraídas por estas vantagens.

O Contacto elencou as principais vantagens da aquisição da cidadania do Luxemburgo, destacando algumas que se aplicam apenas a não-europeus. Para os cidadãos que têm cidadania de um estado-membro da União Europeia as vantagens são mais reduzidas, mas podem ser determinantes para a progressão profissional.

Vantagens para não europeus

Liberdade de circulação

O cidadão não-europeu que obtém a nacionalidade luxemburguesa passa a poder circular livremente pelos países da União Europeia (UE). Quer isto dizer que deixa de precisar de visto (turismo, trabalho, estudo ou agregação familiar) para visitar ou residir nestes destinos.

Abertura ao mercado de trabalho

Para o cidadão do Grão-Ducado as oportunidades de trabalho não estão limitadas às fronteiras do país. O estrangeiro que obtém este título pode candidatar-se a ofertas de empregos noutros países da UE, sem necessidade de pedir visto de trabalho se for selecionado.

Vantagens para europeus e não-europeus

Trabalho no setor público

Se é estrangeiro e está a planear candidatar-se a um cargo no setor público, tem de passar primeiro pelo processo de naturalização.

De acordo com a informação disponibilizada no portal da função pública, é exigida a nacionalidade luxemburguesa em "empregos que impliquem uma participação direta ou indireta no exercício do poder público e funções que tenham por objeto a salvaguarda dos interesses gerais do Estado ou de outras pessoas coletivas de direito público".

Além disso, há várias empresas que privilegiam a contratação de cidadãos luxemburgueses.

Participação na vida política

Esta é uma das vantagens da cidadania luxemburguesa destacada pela socióloga Joanna Kremer na sua tese de doutoramento. Na investigação, a especialista analisou as motivações dos candidatos ao processo de naturalização e houve quem manifestasse a vontade de votar nas eleições do país onde reside.

A lei eleitoral foi recentemente alterada e permite que os estrangeiros votem nas eleições comunais, independentemente de serem ou não cidadãos da UE, mas estes continuam impedidos de votar nas legislativas.

Passaporte valioso

O passaporte luxemburguês é um dos mais valiosos do mundo. De acordo o ranking de 2023 da Henley Passport Index, entidade que analisa o potencial dos passaportes, o do Grão-Ducado é o quarto mais poderoso do mundo, permitindo aos titulares viajarem por 190 países.

Neste ranking, Portugal ficou em sexto lugar, considerando que os portugueses podem viajar para 188 destinos.

Nacionalidade para descendentes

Crianças que nasceram no Luxemburgo e cujos pais são estrangeiros não obtêm automaticamente a nacionalidade luxemburguesa. Podem adquiri-la mais tarde, cumprindo alguns requisitos que pode consultar aqui.

Em causa está o facto de o país privilegiar o jus sanguini (direito de sangue). Isto significa que têm direito à cidadania luxemburguesa originária os filhos de pais luxemburgueses. Portanto, se se naturalizar, o seu filho terá direito a esta cidadania assim que nascer.

Acesso ao serviço de saúde

O sistema de saúde do Luxemburgo dispõe de hospitais que cobrem todo o território nacional e todos os cuidados são subsidiados, na totalidade ou parcialmente, pela Caisse Nationale de Santé (CNS). Esta é também uma vantagem para quem trabalha no Grão-Ducado, mesmo que não tenha nacionalidade luxemburguesa.

Pedidos de cidadania aumentam

As autoridades luxemburguesas têm registado um aumento de pedidos de cidadania, como mostram os dados do Ministério da Justiça.

No ano passado, 10.499 pessoas obtiveram o título de cidadão do Grão-Ducado, um valor que supera o de 2021, quando 6.801 estrangeiros passaram a ser luxemburgueses.

