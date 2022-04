Lembra-se daquele dia em que não conseguiu ler as informações de um produto no supermercado e usou o telemóvel para fotografar o rótulo e depois ampliar a imagem? Se calhar está na altura de usar óculos. Aqui ficam dez considerações para reforçar essa ideia.

As pessoas bonitas usam óculos – e conseguem ler

Lembra-se daquele dia em que não conseguiu ler as informações de um produto no supermercado e usou o telemóvel para fotografar o rótulo e depois ampliar a imagem? Se calhar está na altura de usar óculos. Aqui ficam dez considerações para reforçar essa ideia.

Por Paulo Farinha

(tape um olho, afaste-se um pouco e tente identificar os símbolos na imagem)

Teve de franzir muito os olhos? Afastar mais o texto? Aproximá-lo? E que tal?

a) Essa graduação das lentes está bem ajustada? b) Continua a não precisar de óculos? c) Ou está na hora do que há tanto tempo anda a adiar: marcar uma consulta de oftalmologia para fazer uma avaliação em condições por um profissional de saúde credenciado?

Não sei se aquela sequência de símbolos tem alguma influência na percepção que temos deles. Desde criança que estou habituado a ver quadros destes (e outros com letras, maiores e mais pequenas) nos consultórios de especialistas e nas lojas dos oculistas e presumo que quem os cria o fará com algum critério científico ocular. Mas de uma coisa tenho a certeza: se baralhou o pinheiro com a estrela ou o burro com o quadrado, não será bom sinal.

Aqui ficam algumas considerações para ajudar a decidir a tratar desses olhos.

1. Lembra-se daquela vez em que não conseguiu ler as informações de um produto no supermercado? Essa em que subtilmente tirou o telemóvel do bolso ou da carteira para fotografar o rótulo e depois ampliar a imagem? Ou aquela ocasião em que praguejou com o tamanho das legendas nos filmes? Ou com a bula do medicamento? Ou com as linhas de texto no computador, que pareciam encavalitar-se umas nas outras só para irritar, o que obriga a escrever um texto em Arial 22, quando antes conseguia fazê-lo em Times New Roman 12? Por vezes há um susto qualquer que faz soar as campainhas (ou piscar as luzes, neste caso), mas na maior parte das ocasiões os sinais começam por manifestar-se de forma subtil. Sobretudo numa, mais óbvia do que os outras e em pessoas a partir dos 40 anos: essa necessidade de esticar o braço para conseguir perceber o que antes se decifrava a um palmo do nariz.

2. Por falar em idade... Sabe essa dor que costuma ter de manhã quando acorda? E as rugas junto aos olhos? E a pele mais flácida e menos firme no pescoço? E o cabelo que está mais fraco? E o cabelo que já caiu ou mudou de cor? Se os efeitos do tempo se fazem sentir de tantas formas e pouco podemos fazer para os contrariar – e isto daria pano para mangas para outra crónica – que sentido há em fazer um esforço tão grande para não usar óculos? Eles não foram inventados (e aperfeiçoados no século XVII) para nos lembrar que já passaram muitos anos desde que nascemos. Mas se nos facilitarem a vida nesse processo, para quê sofrer?

3. Há ainda outro factor que deve adicionar à idade, quando se fala em saúde ocular: a pandemia. Quando formos todos para casa, passámos a trabalhar mais. E as longas jornadas em frente ao computador, muitas vezes com más condições de luminosidade ou sem grande distância para o ecrã traduziram-se, para muita gente, no agravamento de problemas. A chamada “vista cansada” não é apenas um sinal de que deve descansar. É também um sinal de que precisa de lubrificar a retina e, possivelmente, de consultar um oftalmologista.

4. Sei bem que é fácil falar quando isso não implica uma mudança profunda a meio da vida. Tudo o que é novo assusta e se essa novidade vier acompanhada do carimbo que lembra que estamos a envelhecer, assusta ainda mais. Eu, que conto já com 43 anos de hastes penduradas no nariz e nas orelhas, tenho algumas dificuldades em dar o passo para as lentes de contacto, por exemplo. Aquilo que para muita gente é completamente óbvio, para mim é um pouco intimidante. A ideia de perder este acessório que faz parte de mim desde que me lembro que sou gente é meio inquietante e nem a possibilidade de poder finalmente comprar óculos de sol e não ter de andar com caixas de óculos no bolso me tranquiliza.

5. E já que se fala em “caixa de óculos”... Olhe que começar a usar, na meia idade, umas lentes que tornarão a sua vida melhor é uma ideia mais agradável do que fazê-lo em criança, quando os outros miúdos conseguem ser bem cruéis. Aos 40 e poucos anos dificilmente lhe chamarão “quatro olhos”, “vidrinhos”, “vesgo” ou “zarolho”.

6. Pode custar um pouco, ao início, por falta de hábito, mas a alegria de conseguir voltar a ver como deve de ser suplanta tudo o resto. Pergunte aos amigos que já passaram por isso e venceram o preconceito que a si está a custar ultrapassar. Dizem que é como aprender a ler novamente: ao juntar as letras, conseguem – imagine só! – formar palavras. E sem ficarem a doer as bochechas por tanto franzir o rosto durante o processo. Já não aguenta essa coisa de ter de pedir a alguém para ler “o que está escrito ali ao fundo”? Há remédio para isso.

7. Esses óculos que há aí em casa? São da sua mulher. Ou do seu marido. E esses também, que ele ou ela já não usam e estão guardados na gaveta do fundo. Também não são seus. Não use lentes que não foram prescritas para si, pois pode estar a agravar um problema ocular que até teria uma resolução fácil mas pode piorar se sujeitar os olhos a uma graduação ou curvatura que não se aplicam ao seu caso. Os óculos não se devem partilhar. No fundo, isto deve ser tão evitado como aquela coisa de dizer “dá-me aí um dos teus antidepressivos para ver se eu arrebito um pouco”. A sério, é má ideia.

8. Depois de marcar a consulta, depois de respirar fundo quando entrar no consultório, depois de fazer aqueles testes com aqueles óculos especiais em que se podem tirar e acrescentar lentes em aros cheios de algarismos, depois de tentar perceber as letras no quadro ao fundo da parede, depois de ter a retina e a pupila e a pálpebra examinadas ao detalhe, pode vir uma expressão de que já ouviu falar: “lentes progressivas”. Não pense logo na sua avó nem nos anúncios de TV com velhinhos sorridentes, satisfeitos por terem um “desconto igual à idade” na compra dos óculos. O conceito foi inventado para garantir que, sem grande logística, consegue ler o jornal e consegue identificar o corredor das massas no supermercado. As lentes progressivas servem para não ter de usar “óculos de ver ao longe” e “óculos de ver ao perto”. É uma ideia que é apenas genial.

9. Não se sinta estrangeiro por não saber o que é miopia, hipermetropia, astigmatismo, ambliopia ou cataratas. Bom, talvez saiba o que são “olhos tortos”, mas é mais simpático dizer estrabismo. Ao início, a nomenclatura das doenças dos olhos pode parecer difícil para quem não tem experiência disto, mas depois torna-se natural. Tal como se torna natural visitar o oculista com regularidade para apertar as hastes, pedir um paninho catita para limpar as lentes ou experimentar dez aros diferentes antes de decidir... que não consegue decidir. O oculista não morde, pode ser um amigo precioso e sabe bastante do assunto. Ainda assim, leve alguém de confiança da primeira vez que comprar uns óculos. Será o melhor aliado nesse processo de deliberação em que vai ouvir coisas como “estes fazem-te a cara mais longa”, “com estes pareces mais nova” ou “esses nem pensar”.

10. A propósito disto, regresso ao título desta crónica. Conhece alguém que fique mais feio por usar óculos? Está cientificamente comprovado que o uso de hastes equilibra o rosto, enquadra-o e torna-o mais elegante. A idade traz-nos experiência e sabedoria. E isso vê-se nos olhos também. Ora experimente. Vá lá, marque a consulta...

