Novo ano letivo arranca com novidades para tentar melhorar a integração dos filhos dos imigrantes.

Regresso às aulas

As novidades do novo ano letivo no Grão-Ducado

Madalena QUEIRÓS Novo ano letivo arranca com novidades para tentar melhorar a integração dos filhos dos imigrantes. Falhas são uma das razões dos maus resultados do Luxemburgo nos estudos internacionais que avaliam o desempenho dos alunos.

A dificuldade de integração na escola dos filhos dos imigrantes, que representam metade da população do Luxemburgo, levou o Governo a multiplicar as medidas para facilitar a sua adaptação já a partir deste ano letivo.

Como de pequenino se torce o pepino, logo no primeiro ano do ensino fundamental vai aprender-se a ler e a escrever em francês, esquecendo o alemão. Uma das línguas que mais dificuldade causa aos alunos portugueses. Um projeto-piloto que avança para já em quatro comunas. O principal objetivo é facilitar a aprendizagem aos falantes de português e outras línguas de origem latina. Nestes incluem-se, por exemplo, os falantes de italiano, francês ou castelhano.

As escolas primárias do Däich, em Dudelange, Nelly Stein, em Schifflange, e Oberkorn e Fiels, em Differdange vão experimentar o modelo que se pretende estender a um maior número de escolas no próximo ano letivo. Quanto à língua alemã, será ensinada mais tarde no ciclo 2, de forma oral, como acontece atualmente com o francês. Já no primeiro ano do ciclo 3, estes alunos vão aprender a escrever alemão.

Mas as medidas para facilitar a integração dos filhos dos imigrantes continuam à medida que vamos subindo as escadas do sistema educativo. Para os mais velhos abre-se uma sexta nova escola pública europeia na capital do país, a Escola Internacional Gaston Thorn. Numa cidade em que 70% da população é estrangeira.

Uma escola que vai oferecer, pela primeira vez no sistema educativo luxemburguês, o português como língua principal (L1), com cinco horas letivas por semana. Uma opção para os muitos pais que querem que os seus filhos sejam escolarizados em português.

Cantinas e 'maisons relais' gratuitas

Outra das novidades é a gratuitidade das 'maisons relais' e das cantinas para as crianças do ensino fundamental. As 'maisons relais' passarão a ser gratuitas durante as semanas letivas, das 7h às 19h para as crianças a partir dos 4 anos. A gratuitidade destes ATL (ateliers de tempos livres) vai custar 20 milhões de euros aos cofres do Estado.

Para além desta medida, as cantinas escolares também passam a ser gratuitas para todos os alunos do ensino fundamental do Luxemburgo cujos pais têm rendimentos baixos ou médios. Na prática, serão considerados todos aqueles cujo rendimento não ultrapassa duas vezes o salário mínimo nacional.

Segundo as contas do ministro da Educação, Claude Meisch, a gratuitidade das refeições nas cantinas para as famílias com rendimentos mais baixos permite economizar cerca de 800 euros por ano e por criança.

Maior impacto nos resultados nos alunos mais desfavorecidos

Porque o Luxemburgo é um dos países em que a origem social das famílias mais pesa na aprendizagem dos alunos, o Governo criou algumas medidas para apoiar o trabalho dos estudantes fora das salas de aula. Muitos pais têm dificuldade em apoiar os alunos nos trabalhos de casa, por exemplo, por não dominarem as línguas de ensino dos mais novos.

Para minorar este efeito de discriminação haverá medidas para facilitar um melhor enquadramento dos alunos, apoios às famílias e melhor troca de informação entre pais, educadores e professores.

Em particular, há um projeto de criação de um dispositivo de ajuda aos trabalhos de casa, o 'E-Bichelchen'.

Funciona como uma espécie de diário digital da turma, que permite trocar informações sobre os trabalhos de casa do aluno. Professores, educadores, pais e o próprio aluno podem aceder à plataforma e gerir, em conjunto, os trabalhos de casa. O objetivo é também apoiar, entre outros aspetos, os pais com dificuldades linguísticas.



Permite ainda ajudar os alunos a fazer os trabalhos de casa nas 'maisons relais e outras estruturas de acolhimento extracurricular ('foyers scolaires'), bem como como nos assistentes parentais.

O objetivo é que o mais tardar até setembro de 2024 os funcionários destas estruturas possuam as competências necessárias para o enquadramento das crianças.

A ideia é que o pessoal daquelas estruturas de acolhimento extracurricular preste assistência ao aluno e o ajude a organizar o seu trabalho. Se a criança tiver dificuldades com determinada tarefa, o profissional ajuda-o a compreender melhor o exercício. No final, revê o trabalho com o aluno e, no caso de alguma dificuldade em particular, deve deixar uma nota no 'E-Bichelchen'. Desta forma, professores e pais serão informados de eventuais necessidades de apoio pedagógico suplementar.



Para isso, os trabalhadores destas estruturas e assistentes parentais vão começar a receber formação já a partir do próximo mês de setembro. Os cursos serão dados pelo Instituto de Formação e Educação Nacional (IFEN). Note-se que estes trabalhadores têm de ter pelo menos um diploma de fim de estudos secundários (nível B1), assim como competências linguísticas em francês, alemão e luxemburguês.

Mas o novo sistema já está a causar alguma polémica. Para o sindicato SEW/OGBL trata-se mais de um sistema de vigilância dos alunos do que um modelo de ajuda aos trabalhos de casa.

Claude Meisch quer "promover justiça social"

O ministro da Educação garantiu recentemente que um dos grandes objetivos da medida é a "promoção da justiça social". Com a nova plataforma online de apoio aos trabalhos de casa, os estudantes, incluindo os que não têm no domicílio um local tranquilo para o fazerem, e os pais que não dominam as línguas do país.

"A ajuda aos trabalhos de casa deverá também aliviar as famílias e evitar a pressão e o stress em casa", garante o ministério, acrescentando que as crianças deverão assim deixar de ter trabalhos por fazer a partir do momento em que deixam os ateliers de tempos livres.

O ministério acredita que a nova estratégia permitirá também aproximar pais, educadores e professores, criando uma "verdadeira parceria educativa em torno da criança, na qual haverá uma troca de informação sobre a maneira como a criança fez os trabalhos de casa, as dificuldades que encontrou e a forma como pode ser ajudada".

Mais de 111 mil alunos regressam à escola

Mais de 111 mil alunos começam esta quarta e quinta-feira a regressar às escolas dos ensinos fundamental e secundário no Luxemburgo. Todos deverão ter todas as disciplinas, já que não há notícia de falta de docentes, ao contrário do que acontece atualmente em Portugal.

Ao todo, quase 12 mil professores vão voltar a dar aulas nas escolas luxemburguesas, cerca de 6.600 no ensino fundamental, 5.200 no ensino secundário.

No ensino fundamental cerca de 80% dos docentes são mulheres. No ensino secundário, a situação é mais equilibrada com cerca de 55% de professoras.

O números de escolas que abrem as portas mantém-se estável. Há 42 liceus públicos, cinco privados e 15 escolas privadas.

O Instituto Nacional de Línguas prevê ainda acolher 17 mil alunos, enquanto a formação para adultos deverá ser frequentada por quase 37 mil pessoas. Entre crianças, jovens e adultos, o número de alunos para este ano letivo ascende a mais de 165 mil.

