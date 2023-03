Há um conjunto de mulheres que fazem a diferença no Vaticano. Mas que ainda enfrentam comportamentos machistas e condescendentes.

As mulheres que desafiam os dogmas no Vaticano

Ana Patrícia CARDOSO A transição é lenta e as mulheres que desempenham cargos no Vaticano enfrentam comportamentos machistas e condescendentes. Igreja Católica está atrasada "30 ou 40 anos".

Nomear mulheres para cargos no Vaticano está longe de ser a norma comum. Aliás, entre os cardeais que rodeiam o Papa ou as figuras representativas da Igreja, não estamos acostumados a ver figuras femininas num sistema intrinsecamente patriarcal.



No entanto, a verdade é que a engrenagem do Vaticano conta com mulheres em vários cargos de administração e essa representação duplicou em quase dez anos.

Em 2019, entre economistas, secretárias, historiadoras, arquivistas, a Cúria Romana tinha 649 mulheres (ou seja, 24% da força de trabalho). Quando em 2010, eram apenas 385, de acordo com os últimos números disponíveis.

Mas nem tudo é assim tão orgânico num sistema tão fechado e dogmático como é o da Igreja Católica. Cerca de doze mulheres entrevistadas pela AFP lamentam a resistência e condescendência que enfrentam, especialmente entre os clérigos. "Há ainda um longo caminho a percorrer", disse uma delas, que está no cargo há 10 anos. Várias quiseram manter o anonimato.

Outra trabalhadora denunciou "um teto de vidro e uma atitude geralmente paternalista nos corredores", com uma visão retrógrada da "mulher sensível e gentil, encontrada nos discursos do Papa".

"Por vezes sentimo-nos como se fôssemos considerados estagiários. Há pequenos gestos, uma mão no ombro, uma falta de consideração, observações quase diárias sobre a aparência e o vestuário", acrescenta. No geral, estas trabalhadoras lamentam verem-se relegadas a segundos papéis e denunciam uma obrigação implícita ao silêncio e à docilidade.

Reformas do Papa são "cosméticas"

Margherita M.Romanelli, Maria Cristina Grimaldi, Maria Dulce Araujo, Adriana Masotti, Roberta Gisotti e Romilda Ferrauto Foto: AFP

Para aumentar a sua visibilidade, estas mulheres uniram forças criando em 2016 a associação "Donne in Vaticano" ("Mulheres no Vaticano"). São cerca de cem membros que se reúnem todos os meses. "O objetivo é criar uma rede de intercâmbio e reforçar o papel das mulheres", disse à AFP a presidente Margherita Romanelli.

Em 2012, a criação inesperada de um suplemento mensal para elas no jornal diário do Vaticano Osservatore Romano, já tinha agitado as águas, mesmo que tenha encontrado resistência. A fundadora, Lucetta Scaraffia, editora e historiadora, despediu-se em 2019 ao denunciar um "clima de desconfiança".

Segundo Lucetta, as reformas do Papa são essencialmente "cosméticas" e escondem na realidade uma "mentalidade machista", segundo a qual "as mulheres devem servir sem pedir nada em troca". A editora aponta para a "escravatura moderna" das freiras empregadas no Vaticano e noutros lugares por padres, bispos e cardeais, para fazer "cozinhar, limpar, lavar roupa".

Mas também a violência sexual contra freiras em Roma e em todo o mundo, que muitas vezes resulta em abortos. Vale lembrar que a posição amplamente defendida pela Igreja Católica é de condenação da Interrupção Voluntária da Gravidez.

"O Vaticano está 30 ou 40 anos atrasado"

Entre os casos de sucesso está a Irmã Alessandra Smerilli, que se tornou em 2021 a primeira mulher a ser nomeada secretária (número 2) de um dicastério, o equivalente a um ministério. Barbara Jatta é também primeira diretora dos prestigiados museus do Vaticano.

Esta tentativa de integrar de forma consistente figuras femininas no seio da Igreja tem tido o apoio do Papa Francisco, apesar de serem residuais e encontrarem barreiras claras na visão machista que reina no Vaticano.

"Há dez anos, não teria sido possível imaginar tal desenvolvimento", diz Gudrun Sailer, jornalista austríaco do Vatican News e autor do livro "As Mulheres no Vaticano". "O Vaticano está 30 ou 40 anos atrasado, mas as mulheres têm hoje uma voz, já não se deixam empurrar", acrescenta uma funcionária.

Numa cidade-estado que aplica uma paridade salarial rigorosa, o líder dos 1,3 mil milhões de católicos também introduziu medidas simbólicas, tais como a abertura do rito da lavagem dos pés ou da leitura durante a missa às mulheres.

Denunciar ou calar?

Perante a discrepância entre estas reformas e a persistência de comportamentos misóginos, algumas mulheres interrogam-se sobre a posição a adotar. "Algumas acreditam que devemos dizer a verdade e denunciar comportamentos, outras pensam que isto é contraproducente e que devemos contentar-nos com pequenos passos em frente", comentou uma das entrevistadas, em anonimato.

"A mudança de mentalidades é um longo processo", afirmou Romilda Ferrauto, membro de "Donne In Vaticano". "O método de Francisco é fazer gestos e esperar que eles mudem as linhas".

Longe de estar confinado às fronteiras do Vaticano, o debate junta-se às vozes levantadas contra o patriarcado sistémico da Igreja Católica Romana.

As dificuldades das mulheres neste Estado refletem também a herança de uma Igreja que existe há dois milénios e que proíbe o divórcio, o aborto e a ordenação das mulheres, defendendo o celibato sacerdotal com 'unhas e dentes'.

Para a teóloga francesa Anne-Marie Pelletier, o movimento "irreversível e feliz" de feminização deve ser concretizado em decisões ainda mais fortes, tais como a ordenação de diáconos femininos... ou mesmo a criação de mulheres cardeais. "Este seria um gesto simbólico forte para acabar com estes estereótipos".

Estará, ou não, para breve?

