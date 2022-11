Há meses que os parques estavam divididos, com dias e horários distintos para mulheres e homens, para que estes não se cruzassem.

Mulheres estão proibidas de passear em parques e jardins no Afeganistão

Redação Há meses que os parques estavam divididos, com dias e horários distintos para mulheres e homens, para que estes não se cruzassem.

Ser mulher no Afeganistão é, cada vez mais, sinónimo de reclusão. Esta semana, o Governo talibã ordenou aos funcionários dos parques e jardins que fechassem os portões às mulheres afegãs.

Há alguns meses que as visitas a estes espaços estavam determinadas por horas e dias para que mulheres e homens não partilhassem o mesmo espaço.

No entanto, "em muitos lugares, as regras foram quebradas", disse à AFP na quarta-feira Mohammad Akif Sadeq Mohajir, porta-voz do Ministério para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício. "Houve interação entre sexos e a hijab (véu islâmico) não foi sempre respeitada. Por isto, esta decisão foi tomada", acrescentou.



Casamentos forçados disparam no Afeganistão com regresso dos taliban Amnistia Internacional do Luxemburgo denunciou a situação no Parlamento esta semana.

Numa reportagem da AFP, as mulheres revelaram o seu cansaço com o aumento das restrições. Num restaurante em Cabul com vista para um parque da cidade, Wahida vê pela janela os filhos a brincar mas não os pode acompanhar. "Não há escola, não há trabalho, devíamos pelo menos ter um lugar para nos divertirmos", desabafou.

"Estamos cansadas de ficar em casa o dia todo"

Desde o regresso ao poder, em agosto de 2021, após 20 anos de guerra e da retirada das tropas norte-americanas, os talibãs impuseram uma interpretação mais extrema do Islão e, com isso, têm restringido a liberdade das mulheres.

Foram banidas das escolas secundárias e obrigadas a usar 'burka', muitas perderam o trabalho em cargos públicos e não podem viajar sozinhas para fora da sua cidade.

Os parques eram um dos últimos redutos de liberdade para as mulheres. "Precisamos de um lugar para nos divertirmos, pela nossa sanidade. Estamos cansadas de ficar em casa o dia todo, estamos cansados de tudo isto", diz Wahida à AFP.

Raihana, de 21 anos, e as irmãs sentem a mesma frustração. "Estávamos muito entusiasmadas por vir a este parque. Estamos cansadas de estar em casa. Quando não se tem liberdade no próprio país, então o que significa viver aqui?”, questiona a jovem.

"É permitido ser alegre"

No Parque Zazai, nos arredores de Cabul e criado há mais de seis anos, a roda-gigante está parada, assim como os baloiços e as outras atrações. Antes das restrições, podia receber até 15.000 visitantes num dia de fim-de-semana.

Habib Jan Zazaï, gestor do espaço, não compreende esta decisão - que provavelmente vai levá-lo à falência - depois de terem sido investidos cerca de 11 milhões de dólares na sua construção e de empregar cerca de 250 trabalhadores.

O país esquecido, um ano depois dos talibã tomarem Cabul O apoio humanitário foi quase todo suspenso deixando os afegãos entregues à sua crise múltipla: fome, caos e terror.

"Sem mulheres, as crianças não vêm sozinhas", diz Jan Zazaï. "Gostaria que os talibã nos tivessem dado razões convincentes", explica. "No Islão, é permitido estar alegre. O Islão não permite a prisão de pessoas nas suas próprias casas", diz este homem que não sabe como será o seu futuro.

(Com AFP*)

