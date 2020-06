O Parlamento Europeu discutiu o assunto na abertura da sessão e a Comissão Europeia prometeu desbloquear diretiva com 12 anos. Dados oficiais dão conta de discriminação racial em vários aspetos da vida na União Europeia.

Sociedade 8 min.

As manifestações estão a levar a política europeia a encarar o racismo

Telma MIGUEL O Parlamento Europeu discutiu o assunto na abertura da sessão e a Comissão Europeia prometeu desbloquear diretiva com 12 anos. Dados oficiais dão conta de discriminação racial em vários aspetos da vida na União Europeia.

As manifestações de há 15 dias de apoio ao movimento Black Lives Matter não se fizeram sem acusações de perigo para a saúde pública, mas as vozes dos milhares de manifestantes em Berlim, Bruxelas, Paris, no Luxemburgo chegaram à chamada “bolha branca” das instituições da União Europeia. E estão a começar a fazer agenda.

Manifestação em Bruxelas. Depois dos confrontos, tensão política elevada Governo quer explicações para concentração de 10 mil pessoas. E polícia vai fazer greve por causa de desacatos e imagem errada do seu comportamento.

O tema do racismo abriu a sessão plenária mensal do Parlamento Europeu (PE) em Bruxelas, na passada quarta-feira, dia 17, na sequência de uma proposta do grupo de partidos liberais europeus, o Renovar a Europa, um dos maiores blocos dentro do Parlamento Europeu.

A sessão abriu com um minuto de silêncio pelo norte-americano George Floyd morto pela polícia de Minneapolis, mas o tom geral dos discursos foi de que está na hora de passar das condolências à ação. A chanceler Angela Merkel já tinha dito - após a gigantesca manifestação em Berlim - que também a Alemanha tinha que se olhar ao espelho e “varrer o seu próprio quintal”, em vez de se limitar a condenar o racismo do outro lado do Atlântico.

Von der Leyen promete fazer perguntas difíceis

Na sessão de abertura do plenário do PE, a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, fez questão de estar presente porque, disse, o tema deve ser transversal, envolver toda a comissão e não apenas um ou dois comissários. No seu discurso, von der Leyen assumiu que vai ter que fazer muito mais. “Pessoas que protestam nas nossas ruas, nos nossos países, do outro lado do Atlântico e em todo o mundo estão a levantar as suas vozes – desejosos de serem ouvidos. Está na altura de fazermos mais do que ouvir. Mais do que condenar. Está na altura de falarmos de racismo - aberta e honestamente. É por isso que queria agradecer-vos por colocarem este ponto na agenda do Plenário e fazê-lo o primeiro da vossa sessão”.

A presidente da Comissão comprometeu-se a iniciar a conversa difícil e encontrar respostas: “Porque ainda perduram nas nossas sociedades o racismo e a xenofobia?”;“Porque há partidos que apoiam a xenofobia e o racismo a ganhar eleições”, “Porque estão as minorias étnicas ou religiosas sub representadas nas instituições politicas, sociais e académicas?” e “Sobre representadas na pobreza, doença e estatísticas policiais?”; “ O que podemos fazer no campo da educação, emprego, saúde, habitação, para construir uma sociedade mais aberta, mais justa e consciente?”. Na próxima semana, prometeu, a reunião do colégio de comissários vai iniciar “um debate estruturado sobre o racismo”. Von der Leyen referiu que as leis europeias existem, a sociedade condena o racismo, mas há muito para fazer, a todos os níveis, e as instituições e os cidadãos têm que juntar forças no combate constante ao racismo.

A bolha branca começa a rebentar?

No último andar do edifício da Comissão Europeia estão expostas fotografias com os várias colégios de comissários, desde a primeira Comissão, presidida por Walter Hallstein, e que tomou posse em 1958. E é evidente a crescente inclusão de rostos femininos até à atual composição do executivo europeu, com a sua primeira mulher como presidente e em que 12 dos 27 comissários são mulheres. Mas todos são brancos. A caminho da reunião do colégio de comissários, Ursula von der Leyen passa perto destas fotografias todas as semanas.

Há outras marcas de exclusão das minorias étnicas dos centros de poder. Em Bruxelas, o quarteirão europeu não é um bairro propriamente dito, é antes um estado de espírito. As sedes das três grandes instituições europeias - o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e o Conselho - as agências satélite, as embaixadas e representações dos países, as agências de lobbying concentram-se à distância de poucos passos, e à volta deles, onde trabalham milhares de políticos e burocratas das 27 nacionalidades, gerou-se um microcosmos que pouco terá que ver com a Bruxelas de mais de um milhão de habitantes, de mais de 184 nacionalidades e de muitos tons de pele.

A zona das instituições é por norma conhecida como uma bolha privilegiada, alheada do resto da cidade, feita de pessoas que circulam entre as esferas de poder das capitais. “O que podemos fazer para as nossas instituições representarem melhor a diversidade das nossas sociedades?”, interrogou Ursula von der Leyen, perante os eurodeputados.

Parlamento perdeu diversidade com o Brexit

O próprio Parlamento Europeu, que representa em teoria os cerca de 450 milhões de cidadãos europeus, é muito mais branco do que as sociedades dos 27 países que o elegem, onde se estima que 10% da população seja negra ou de uma minoria étnica. E o hemiciclo ficou ainda mais monocromático depois da retirada dos eurodeputados do Reino Unido - que voltaram a casa a 31 de janeiro, com o Brexit - e onde havia uma maior representatividade de minorias asiáticas ou negras. Atualmente, apenas 3% dos eurodeputados são de minorias étnicas (um total de 29). Mas, empurrados pela indignação nas ruas, pelas discussões sobre os vários passados coloniais, e pelas vítimas de violência das polícias europeias, estão dispostos a fazer-se ouvir e com um crescente sentimento de urgência.

Monica Semedo, eurodeputada eleita pelo DP luxemburguês foi uma das signatárias da carta enviada por três eurodeputadas a von der Leyen a pedir-lhe para acabar com a indiferença perante o crescimento do racismo no velho continente. Na carta, da iniciativa de três eurodeputadas negras, escreve-se: “Precisamos de mudança e precisamos agora. Já não podemos ficar parados enquanto o racismo floresce nas nossas sociedades e quando a brutalidade policial é infligida sobre negros com quase total impunidade”.

As reivindicações feitas à Comissão Europeia vão de “emitir uma declaração condenando Donald Trump, especialmente no que diz respeito a ameaçar a força militar contra cidadãos”, a “reconhecer e condenar a brutalidade policial dentro da Europa”. E, ainda, ações concretas: “Implementar a resolução nos direitos fundamentais de pessoas de descendência africana, e criar um quadro europeu de estratégias nacionais para a inclusão social de minorias étnicas”.

Entre as reivindicações está a de “pedir ao Conselho Europeu que desbloqueie a Diretiva Europeia anti discriminação” e a “Convocação de uma Cimeira de combate ao racismo estrutural na Europa”. O documento foi assinado por 114 eurodeputados de vários grupos políticos, dos Verdes, do Renew Europe (antigo ALDE, e com uma maioria de deputados do partido de Macron), do GUE e dos Socialistas &Democratas.

A eurodeputada luxemburguesa Monica Semedo disse ao Contacto que acredita que há uma oportunidade de mudança. “Temos que nos juntar para resolver o flagelo do racismo tanto na Europa como no resto do mundo. Conforta-me ver como as populações europeias querem viver na diversidade”. No Luxemburgo, a descendente de cabo-verdianos viu “cerca de 1.500 cidadãos, de todo o género de pessoas, negros, brancos, velhos e novos que se exprimiram na luta contra o racismo e na defesa dos valores europeus”.

Na sessão do PE, Monica Semedo leu uma redação escrita aos oito anos onde falou do acolhimento caloroso na escola. Mas recordou também ter sido cercada por 41 neo nazis ou de ser barrada frequentemente nos aeroportos. “O tempo para o silêncio acabou”, rematou.

Uma diretiva anti-discriminação bloqueada há 12 anos

“Devíamos todos dizer aos nossos filhos: não se preocupem, ninguém vos vai matar por causa da cor da pele”, afirmou Vera Jourová, comissária europeia para os Valores e Transparência. Em relação à diretiva sobre anti discriminação que está bloqueada no Conselho Europeu, Jourová salientou que “é uma vergonha que esta diretiva espere 12 anos para ser adotada” e acrescentou que a comissária para a Igualdade, Helena Dalli, “vai fazer tudo para que os países a aprovem o mais depressa possível”.

“Temos muitos dados, por exemplo da Fundamentals Rights Agency, que dá uma evidência clara que as pessoas das minorias étnicas continuam a experimentar violência e discriminação em vários aspetos da vida na União Europeia”.

No último relatório da Agência dos Direitos Fundamentais, “Ser Negro na União Europeia” concluiu-se que “existe uma discriminação vulgarizada de pessoas de raça negra na União Europeia” e que muitas pessoas “são vítimas de perseguição e violência, incluindo às mãos da polícia”. O próprio diretor desta agência da Comissão Europeia, Michael O’Flaherty, refere, nas conclusões do relatório, que “não há lugar para o racismo e discriminação racial no século XXI e temos que trabalhar juntos para erradicar práticas racistas de uma vez por todas na Europa”.

Eurodeputada vítima de violência policial

Eurodeputada alemã vítima de violência policial em Bruxelas Pierrette Herzerberger-Fofana contou na abertura do debate sobre racismo como na noite anterior a polícia a encostou à parede. Parlamento Europeu vai exigir explicações às autoridades belgas.

Mas se fosse preciso uma evidência de que o racismo ainda existe, a eurodeputada alemã dos Verdes Pierrete Herzeberger-Fofana contou ao plenário uma história da véspera, na qual ela foi vítima de violência policial. À saída da Gare du Nord, em Bruxelas, depois de ter filmado agentes que interpelavam agressivamente dois jovens negros, a deputada alemã conta que foi empurrada contra a parede. De seguida, quatro agentes tentaram tirar-lhe violentamente o telemóvel e, disse: “Não acreditaram que eu era deputada, mesmo quando lhes mostrei o meu cartão do Parlamento Europeu”. Os polícias pediram de seguida que mostrasse o cartão de residente na Bélgica. Natural do Mali, e com cidadania alemã, Pierrete Herzeberger-Fofana é uma das poucas eurodeputadas negras e foi ela uma das autoras da carta dirigida à Comissão Europeia a pedir. A sua intervenção suscitou choque e palmas dos presentes e o presidente do PE, David Sassoli, disse que iria exigir explicações às autoridades belgas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.