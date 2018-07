Os eclipses lunares acontecem quando o satélite natural da Terra atravessa a zona de sombra que o planeta projeta no espaço. Neste caso, Terra, Lua, Sol e Marte ficaram perfeitamente alinhados e registou-se a chamada Lua de sangue com aspeto avermelhado.

As imagens do eclipse lunar

O eclipse lunar de ontem à noite foi avistado de diferentes formas em distintas zonas do globo. Terra, Lua, Sol e Marte ficaram perfeitamente alinhados e registou-se a chamada Lua de sangue com aspeto avermelhado.

Imagem do eclipse lunar em Aman, capital da Jordânia. Foto: Reuters

A evolução do eclipse conforme foi observada a partir de Jacarta, capital da Indonésia. Foto: AFP

Foi um eclipse recordista, uma vez que a Lua permaneceu na linha de sombra da Terra durante 103 minutos, o maior intervalo de tempo registado num fenómeno semelhante este século. Ao mesmo tempo, Marte ficava em perfeita oposição, ou seja, à mínima distância da Terra e no máximo do seu brilho.

O eclipse visto por entre a Grande Mesquita Sheikh Zayed em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Foto: Reuters

No fundo, a atmosfera acaba por agir como uma espécie de lente que desvia as luzes vermelha e alaranjada do solm, acabando por deixar o eclipse precisamente com um tom avermelhado.

Imagem do eclipse em Jerusalém, Israel. Foto: Reuters





Imagem do eclipse recolhida em Dacca, no Bangladesh. Foto: AFP





O eclipse observado no templo de Corinto (Grécia). Foto: AFP





O eclipe junto à estátua de Apolo, em Corinto, na Grécia. Foto: AFP





O eclipse junto ao mosteiro de Mor Gabriel em Mardin, na Turquia. Foto: AFP





O eclipse avistado na Córsega (França). Foto: AFP





Visto a partir de Nicósia, capital do Chipre, o eclipse teve este aspeto. Foto: AFP





Imagem do eclipse na Faixa de Gaza. Foto: AFP





O eclipse no Cairo, capital egípcia. Foto: AFP





O eclipse lunar visto em Srinagar, Índia. Foto: AFP





