As imagens da cerimónia de abertura da Oitava 2023

Redação A Oitava, a principal cerimónia religiosa do país, é celebrada em honra da Virgem Maria.

O Arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, abriu a Oitava da Mãe de Deus de 2023 perante centenas de fiéis no sábado à tarde.

13 Até 14 de Maio, o destaque vai para Nossa Senhora na Catedral do Luxemburgo. Foto: Service Communication et Presse/ Serge Feltes

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Até 14 de Maio, o destaque vai para Nossa Senhora na Catedral do Luxemburgo. Foto: Service Communication et Presse/ Serge Feltes Até 14 de Maio, o destaque vai para Nossa Senhora na Catedral do Luxemburgo. Foto: Service Communication et Presse/ Serge Feltes A maior celebração de fé da Arquidiocese do Luxemburgo é tradicionalmente muito concorrida. Foto: Service Communication et Presse/ Serge Feltes A maior celebração de fé da Arquidiocese do Luxemburgo é tradicionalmente muito concorrida. Foto: Service Communication et Presse/ Serge Feltes A maior celebração de fé da Arquidiocese do Luxemburgo é tradicionalmente muito concorrida. Foto: Service Communication et Presse/ Serge Feltes O Cardeal Jean-Claude Hollerich (à esquerda) recebeu o seu antecessor, o Arcebispo Fernand Franck. Foto: Service Communication et Presse/ Serge Feltes Nos anos do Corona, a oferta digital foi alargada com transmissões em directo a partir da catedral. Mesmo após a eliminação das restrições, muitas pessoas tiram partido desta oferta. Foto: Service Communication et Presse/ Serge Feltes Durante a oração de abertura, o Cardeal Hollerich (ao centro) agradeceu aos muitos colaboradores que estão envolvidos na igreja. Foto: Service Communication et Presse/ Serge Feltes Foto: Service Communication et Presse/ Serge Feltes Foto: Service Communication et Presse/ Serge Feltes Tradicionalmente, a tenda do livro para a educação de adultos atrai muitos visitantes à Oitava. Foto: Service Communication et Presse/S. Feltes Foto: Service Communication et Presse/S. Feltes

Durante duas semanas, do 3º ao 5º domingo após a Páscoa, milhares de crentes da Grande Região deslocam-se em peregrinação à Cidade do Luxemburgo para visitar a estátua da Virgem Maria na Catedral de Nossa Senhora do Luxemburgo.

Em honra da Oitava, é organizado um mercado, comummente designado por "Mäertchen", na place Guillaume II e na place de la Constitution. As origens desta festa religiosa remontam ao século XVII. Numa época em que o país era regularmente assolado por epidemias, guerras e fome, a Virgem Maria foi escolhida como consoladora dos aflitos.

