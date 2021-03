O casal concedeu uma entrevista à famosa apresentadora Oprah Winfrey que só vai ser transmitida no próximo dia 7 mas já está a dar muito que falar. À memória vêm as revelações de Diana à BBC em 1995. Veja os vídeos.

As confissões "chocantes" do príncipe Harry e Meghan sobre a saída da família real

“A minha maior preocupação era que a história se repetisse”, confessou o príncipe Harry a Oprah Winfrey referindo-se ao facto de Meghan poder vir a passar pelo que passou a sua mãe Diana. Este é um dos excertos da entrevista que será transmitida no próximo dia 7 de março pela televisão norte-americana e que já está a correr mundo.



Nela o príncipe e a duquesa de Sussex contam porque se afastaram da família real e deixaram o Reino Unido e se mudaram para Los Angeles e como tem sido a vida longe da família real. Numa entrevista anterior, o filho mais novo de Diana conta que partiram porque "o ambiente tóxico estava a dar cabo de mim".

“Estou muito feliz e aliviado por estar aqui a falar consigo com a minha mulher ao meu lado. Não imagino como terá sido para ela [princesa Diana], passar por este processo sozinha no passado, há tantos anos. Tem sido inacreditavelmente difícil para nós os dois, mas ao menos temo-nos um ao outro”, declara Harry à amiga Oprah, num dos excertos que se podem ver já da entrevista.

No anúncio da entrevista a mais famosa apresentadora dos EUA diz que o casal contou “coisas chocantes” na conversa.

Uma entrevista que traz à memória outra bem polémica dada há 26 anos atrás pela mãe do príncipe, Diana de Gales, em 1995, na BBC que foi vista por 20 milhões de telespetadores e onde falou como foi traída pelo príncipe Carlos e o seu casamento foi ‘sempre a três’, ela, o marido e Camilla Parker Bowles. Na altura da entrevista, Diana de Gales já estava divorciada de Carlos, mas as suas declarações feitas na televisão surgiram como bomba na família real e no país.



A foto do anúncio da nova gravidez, a 14 fevereiro

Fora da agenda da família real

Agora assim também foi visto o afastamento do filho mais novo e da sua mulher, a ex-atriz norte-americana Meghan Markle.

A viver em Los Angeles, desde o início de 2020, e agora à espera de um segundo filho, o casal anunciou em janeiro deste ano que deixavam de ser membros ativos da família real britânica. Assim sendo, Harry e Meghan deixam de fazer parte da agenda oficial e de representar a coroa britânica em eventos e programas oficiais. Isso mesmo confirmou o Palácio de Buckingham. Meghan anunciou ainda que ela e o marido têm planos para se tornarem financeiramente independentes da casa real.

Triste com as decisões do neto, a Rainha Isabel anunciou que mesmo assim os dois vão continuar a ser “membros muito queridos da família”.

Mesmo a viver em Los Angeles o príncipe continua a falar com os avós muito de quando em quando, a Rainha Isabel e o príncipe Philip por videochamadas, como contou numa entrevista recente ao apresentador britânico James Corden no seu programa Carpool Karaoke mas desta vez sem música e num autocarro turístico.

Duquesa de Sussex revela que sofreu aborto espontâneo em julho A duquesa de Sussex, conhecida anteriormente como Meghan Markle, revelou que teve um aborto espontâneo em julho, e contou a sua experiência na esperança de ajudar outras pessoas.

Conversas por Zoom com a rainha

“Ligámos por Zoom algumas vezes e eles viram Archie a correr por aqui”, contou Harry. O anúncio da chegada de um irmão para o bebé Archie, de 22 meses, foi feito pelo porta-voz do casal a 14 de fevereiro passado: “Podemos confirmar que Archie passará a ser o irmão mais velho. O duque e a duquesa de Sussex estão muito felizes à espera do seu segundo filho".

Nessa conversa em fevereiro com o também amigo apresentador e humorista o príncipe revelou porque deixou o Reino Unido e se mudou para os EUA. “Todos sabemos como a imprensa britânica pode ser e isso estava a destruir a minha saúde mental. Fiz o que qualquer marido e qualquer pai faria”, declarou o filho mais novo de Diana. Mais uma vez, Harry expressa aqui o receio de que a perseguição da imprensa à sua família possa provocar males irreparáveis como os que conduziram à morte trágica da sua mãe.

Não, o casal não está “a fugir” garante o irmão mais novo de William. “Só dei um passo atrás, aquele ambiente tóxico estava a dar cabo de mim”, confessa a James Corden. Mesmo assim, nos EUA continua a seguir os seus princípios e a empenhar-se em causas solidárias. “A minha vida será sempre dedicada ao serviço público e a “tentar mudar o mundo, nem que seja um bocadinho”. Para o príncipe é importante “a compaixão” e “tornar as pessoas felizes” e Meghan aceitou “tudo isso” e partilhar esse caminho com ele, disse.

Duque de Edimburgo hospitalizado "por precaução" Marido da rainha Isabel II sentiu-se mal e foi hospitalizado na terça-feira à noite no Hospital King Edward VII, em Londres, Reino Unido.

No próximo dia 7 de março vamos descobrir quais são as confissões “chocantes” de Harry e Meghan Markle, o casal real britânico que vive na terra dos sonhos de Hollywood.

