As condenações por violação descem quase para metade em França, apesar das queixas duplicarem

Calcula-se que 117 mil mulheres foram violadas em 2017 em França, e que apenas 9% apresentou queixa. O mais estranho é que apesar de terem aumentado 65% as queixas de violação, desde 2005, as condenações em tribunal caíram, no mesmo período, cerca de 45% .

No ano de 2005, houve 1799 condenações em tribunal pelo crime de violação. Em 2016, esse número caiu para 1003 condenações, embora o número de queixas tenha sido 65% mais do que em 2005.

Isto apesar de o inquérito às vítimas, publicado em 2017, calcule que há 117 mil pessoas que são vítimas de violação em França, mas que apenas 9% delas acaba por apresentar queixa.



Um estudo publicado pelo o Ministério da Justiça francês sobre o tratamento judiciário dos crimes de violência sexual de 2016 dá algumas pistas para explicar o fenómeno. O ministério público desiste de levar até à acusação cerca de 70% das queixas de violação. Os responsáveis judiciais justificam este facto, por na maioria dos casos o agressor ser conhecido da vítima e que em muitos casos "a infração está insuficientemente caracterizada".



"Muitas vezes, a ausência de provas tangíveis, como elementos materiais (ADN, e evidências médico-legais) ou a falta de testemunhos, as recordações imprecisas da vítima, a alteração do seu estado de consciência sobre efeito de substâncias como o álcool e as drogas, a questão do consentimento, nomeadamente nas relações conjugais, não permitem aos procuradores considerar os elementos constitutivos de um crime de violação ou agressão sexual", considera um estudo publicado em março passado, citado pelo Mediaparte.



Dos cerca de 2.280 processos de violação terminados em 2016, só 1.159 foram enviados para tribunal, de que resultaram apenas 1.003 condenações.



Um magistrado que deu um depoimento, a coberto do anonimato, ao site Mediaparte justifica este número extraordinário baixo de condenações pelo tipo de crime considerado, as circunstâncias em que ocorre, e a dificuldade em provar-se a ausência de consentimento: " hoje, sobretudo nos processos mais antigos, ou não há suficientes provas científicas, ou dá-se o caso de , sobretudo nos fins de semana, as jovens colocarem-se em perigo pelo seu comportamento irresponsável e o seu estado de alcoolização. Há vítimas que acordam numa cama entre dois amigos. Sentem os seus órgãos genitais doridos e não se recordam de mais nada. É muito difícil saber o que se passou e se na altura houve ou não consentimento", argumenta esse magistrado de uma grande cidade.



Para outros especialistas, este baixo número poder explicado por uma "regressão das mentalidades", "a nossa sociedade mostra uma grande tolerância à violência sexual que não é levada suficientemente a sério", observa Ernestine Ronai, antiga comissária nacional do combate à violência contra as mulheres, que sublinha que não se leva suficientemente a sério a queixas das vítimas, muitas delas menores. Ao contrário parece responsabilizar-se as vítimas e o seu alegado comportamento pelos crimes de violação a que foram sujeitas.



