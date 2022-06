O autor do livro "Comunidades, Emigração e Lusofonia – Crónicas", acredita que o futuro passa pela criação de uma "espécie de casa comum" nas comunidades.

Sociedade 3 min.

Daniel Bastos

"As associações de emigrantes portugueses vão ter se de fundir para sobreviver"

Maria MONTEIRO O declínio do movimento associativo da diáspora portuguesa acelerou com as transformações do início do século XXI e foi agravado pela pandemia. Daniel Bastos, historiador, escritor e professor, acredita que o futuro passa pela criação de uma "espécie de casa comum" nas comunidades.

Outrora uma "espécie de argamassa que unia os portugueses que estavam a trabalhar e a viver no estrangeiro" em espaços de convívio e dinamização cultural, o movimento associativo da diáspora esbraceja para manter-se à tona nos dias que correm. Quem o diz é Daniel Bastos, historiador, professor e autor do livro "Comunidades, Emigração e Lusofonia – Crónicas", a mais recente de várias obras que tem assinado sobre história e emigração.

O declínio das associações, "muito ligadas às primeiras gerações de emigrantes portugueses", já se fazia sentir bem antes da pandemia, devido às transformações socioculturais que aceleraram no início dos anos 2000. "Houve uma alteração das vivências e dos modos de sociabilidade das pessoas, em grande parte devido à introdução das novas tecnologias [e à proliferação da Internet]", elabora o historiador.

Português a viver na Alemanha procura associação mais antiga no país A vida das associações está cada vez mais difícil, sem renovação geracional e com a pandemia a sufocar as contas, refere António Horta, empresário a viver há quase 50 anos na Alemanha.

Nos dias de hoje, as novas gerações de emigrantes e lusodescendentes "já não se revêm neste modelo tradicional muito ligado aos seus pais e avós" em que as associações funcionavam como "genuínas embaixadas de Portugal no seio das comunidades" com atividades centradas na confraternização, na música popular — muito ligada aos ranchos folclóricos das várias regiões do país — e no futebol. Além do pouco interesse que têm por estes grupos, alguns jovens "terão dificuldade com a língua portuguesa".

Associações não conseguem "renovar dirigentes"

"A captação das novas gerações é um dos grandes desafios que o movimento associativo tem atualmente", observa, sublinhando que, além de atrair novos associados, é difícil "renovar os quadros dirigentes" destes organismos. Apesar do contexto desfavorável e da "resistência" de algumas associações à mudança, há quem tente fazer "um esforço claro de adaptação", aponta Daniel Bastos. "Há quem aposte noutras áreas de dinamização cultural como cinema, teatro ou literatura, que não eram muito habituais há décadas."

“Festas, futebol e folclore são importantes para manter a ligação com Portugal” O historiador luxemburguês Thierry Hinger passou quatro anos a vasculhar os arquivos das associações portuguesas no Luxemburgo e do Instituto Diplomático, em Lisboa, para escrever a tese de doutoramento. Um estudo que documenta a história das associações portuguesas no Luxemburgo e as políticas de emigração após a revolução de 1974.

A situação precária das associações foi agravada devido à pandemia que, nos últimos dois anos, levou ao encerramento aos espaços e ao cancelamento de iniciativas que, em muitos casos, lhes permitem angariar dinheiro para pagar as despesas, como é o caso das atuações dos ranchos ou dos passeios de grupo. "Conheço algumas em França que não voltaram a abrir", exemplifica.

De acordo com o historiador, algumas "vivem hoje com grandes dificuldades" e "conseguiram manter-se à tona da água porque as sedes eram espaços próprios e não tiveram custos a nível de renda". "Muitas sobreviveram porque tinham um saldo positivo em caixa, outras devido a um grande esforço de carolice dos seus dirigentes e associados, com apoio de empresários e beneméritos", explica.

Dia de Portugal volta a ser celebrado

As associações sobreviventes estão, neste momento, a retomar a dinâmica de trabalho pré-pandemia e muitas encontram-se a trabalhar afincadamente no programa do 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, uma data-chave no calendário de atividades da diáspora portuguesa que, após dois anos, poderá voltar a ser celebrada com alguma normalidade.

Daniel Bastos acredita que o futuro do movimento associativo passa "pela fusão de várias associações", por forma a criar-se uma "espécie de casa comum nas diferentes comunidades portuguesas". Uma vez que "os recursos são cada vez mais parcos, muitas terão provavelmente de abdicar de ter espaços próprios, já que as rendas são exuberantes". Assim, a sustentabilidade seria garantida por uma sinergia de espaços que, apesar de passarem a existir em menor número, fariam o mesmo trabalho assente na divulgação da cultura e da língua portuguesa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.