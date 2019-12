Último texto de 2019, daqui a nada já estamos em 2020

Sociedade 4 min.

As 20 leis mais caricatas

Último texto de 2019, daqui a nada já estamos em 2020

Admito que a minha ideia inicial é falar de cromos. Não daqueles com quem lidamos diariamente, mas aqueles que se colam nas cadernetas. O que nos obrigam a mentir aos colegas do trabalho: “Não, não, eu não faço colecção. Fiz muitas no meu tempo mas onde é que isso já lá vai. Não, isto agora é para o meu filho. Ele anda obcecado com isso, não pensa noutra coisa e pede-me os vossos repetidos. Até tenho aqui a lista e tudo. Só para facilitar. Depois, à noite, dou-lhe. Ena pá, tantos... ele vai ficar satisfeito.” Sim, esses mesmos. Os cromos que nos obrigam a voltar a ser crianças, quando ostentávamos com prazer o molhe interminável de repetidos, enrolados num elástico gasto e mais frágil que a nossa emoção quando encontrávamos um dos que faltava, naquela troca de cromos aguardada desde a véspera.

Lembro-me de um cromo difícil de apanhar: o Chalana do Estrela da Amadora, na colecção do campeonato nacional 1991-92. Porque era o Chalana com aquele bigodão estiloso e porque era o Estrela da Amadora dos supermercados Continente, esse patrocínio catita e cheio de pinta. Outro exemplo: na caderneta do Mundial-2010, o meu último cromo (perdão, o do meu primo mais novo, que agora se iniciou nestas lides e está, como devem imaginar, empolgadíssimo com toda esta azáfama) foi o 344, da selecção holandesa. O nome dele é complicado de dizer e deve ter sido comunicado ao notário quando os pais estavam a tentar sintonizar um canal qualquer na televisão: De Zeeuw.

Recupero a ideia inicial: admito que a minha ideia inicial era falar de cromos mas eis que encontrei uma lista das 20 leis mais caricatas em todo o mundo e mudei ligeiramente o ângulo do meu texto. Vou falar das leis, sim, mas tendo como pano de fundo as cadernetas de cromos. Não só esta do Mundial-2010, mas todas aquelas que nos acompanharam durante a vida. De dois em dois anos (Mundial-86, Euro-88, Mundial-90, Euro-92 e por aí fora), a febre dos cromos atacava qualquer escola em Portugal. Nem dava para disfarçar. Nas escadas do metro, nos corredores do autocarro, ao almoço, meio às escondidas na sala de aula. E eu, de dois em dois anos, fico incrédulo como é possível uma caderneta de cromos poder suscitar tanta camaradagem entre as pessoas? É caricato, indeed. Mas é uma camaradagem verdadeira. Por isso, junto as outras leis mais caricatas. Eram 20 mas retirei uma para entrar a dos cromos. Muitas delas são de carácter medieval, que dizem respeito a situações de arco e flecha, do tempo do Robin dos Bosques. A saber:

1. No Alabama (EUA), é ilegal um condutor ser vendado enquanto guia qualquer veículo;

2. Em Inglaterra, um homem que queira urinar enquanto conduz só o pode fazer através da janela do seu carro com a mão direita a tocar no veículo;

3. Em El Salvador, os condutores bêbedos podem ser punidos com a morte diante de um pelotão de fuzilamento;

4. Cada embarcação que entrar no porto de Londres, deve oferecer um barril de rum ao comandante da torre;

5. Em França, é proibido chamar Napoleão a um porco;

6. Em Boulder, no Colorado (EUA), é ilegal matar um pássaro dentro da cidade e nenhum habitante pode comprar um animal de estimação;

7. No Vermont (EUA), todas as mulheres têm de obter permissão dos respectivos maridos para usar dentaduras postiças;

8. No Kentucky, é ilegal transportar uma arma, ainda que devidamente autorizada pelo Governo, com mais de 1,8 metros de comprimento;

9. É considerado traição estampar um selo da monarquia inglesa virado ao contrário;

10. Em Londres, uma pessoa com qualquer doença contagiosa não pode chamar um táxi;

11. Na Florida, uma mulher solteira pode ser presa se estiver a fazer parapente ao domingo;

12. No Bahrain, um médico pode examinar os órgãos genitais da mulher mas está proibido de o fazer olhando directamente durante a consulta; ele só o pode fazer pelo reflexo, através de um espelho;

13. É ilegal morrer em pleno Parlamento inglês;

14. Em Miami, é ilegal andar de skate na esquadra da polícia;

15. É ilegal uma pessoa transportar um cão dentro de um táxi em Londres;

16. Na Indonésia, a multa para masturbação é a decapitação;

17. Em Inglaterra, uma mulher grávida pode fazer qualquer necessidade onde ela quiser – até no capacete de um polícia, se pedir autorização ao agente da lei em questão;

18. No Ohio (EUA), é proibido pescar bêbedo;

19. A cabeça de qualquer baleia morta encontrada na costa inglesa é legalmente propriedade do Rei; as barbatanas, essas, pertencem à Rainha, para o seu espartilho;

20. É proibido trocar cromos na minha ausência;

Nota: embora pareça mentira, estas leis ainda estão em vigor.





Rui Miguel Tovar

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.