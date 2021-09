Depois da Estónia, o Principado de Mónaco é o segundo estado a confiar a proteção de seus dados ao Luxemburgo.

Mónaco vai ter "embaixada digital" no Luxemburgo

Os sistemas de dados e informação do Mónaco vai ser alojados num centro de dados luxemburguês, foi confirmado nesta segunda-feira, quatro anos depois da Estónia também ter optado pelos "data centers" do Grão-Ducado.



Em resposta parlamentar aos deputados do CSV, Gilles Roth e Laurent Mosarque, que questionaram sobre as condições desta "segunda embaixada digital", o primeiro-ministro, Xavier Bettel, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, destacaram sobretudo vantagens nesta decisão.

Por se tratar de um espaço com informação sensível, apesar de ser usado o termo "embaixada digital", este não pode ser comparado ao termo embaixada conforme abrangido pela Convenção de Viena de 1961 sobre Relações Diplomáticas.

Mesmo assim, há imunidades especiais concedidas "apenas para a sala de informática que hospeda os dados", explicaram os governantes. No acordo alcançado, o Luxemburgo "compromete-se a conceder às instalações colocadas à disposição do Principado do Mónaco, bem como aos dados aí alojados, um estatuto que lhes confere um carácter inviolável". Estão "isentos de qualquer busca, requisição, apreensão ou execução".

No caso da Estónia, a principal razão para ter os dados armazenados e protegidos no 'data center' LuxConnect seria evitar um ciberataque da vizinha Rússia.



