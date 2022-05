Existe ainda um outro "caso suspeito" no país.

Argentina. Um caso confirmado de varíola de macaco, o primeiro na América Latina

Redação

A Argentina confirmou esta sexta-feira o primeiro caso de varíola dos macacos. Este é o primeiro caso oficial notificado pelas autoridades sanitárias na América Latina, onde a doença não é endémica.

O Ministério da Saúde argentino disse em comunicado que o caso suspeito identificado no início desta semana foi confirmado positivo após testes adicionais, incluindo a sequenciação do genoma, que deu uma "elevada percentagem" de homologia com o ramo da África Ocidental, a área endémica da doença.

O ministério não deu pormenores sobre o paciente mas, de acordo com a imprensa argentina, é um homem de 40 anos que terá estado em Espanha, um dos países não endémicos que relatou os casos mais recentes (98 na sexta-feira). "O paciente está em bom estado, isolado, e está a receber tratamento. Os seus contactos próximos, que estão sob rigoroso controlo clínico e epidemiológico, estão todos assintomáticos até à data", disse o ministério.

Doença foi detetada em mais de 20 outros países

O ministério também relatou um "caso suspeito", um residente espanhol de visita a Buenos Aires desde quarta-feira e que não está ligado ao primeiro caso. Tem lesões cutâneas, um dos sintomas da varíola dos macacos, mas está em "bom estado geral" e ainda não foi confirmado a presença do vírus Monkeypox.

Endémica em 11 países da África Central e Ocidental, a varíola dos macacos foi detetada em mais de 20 outros países, incluindo Portugal, Espanha, os Estados Unidos, Austrália ou Emiratos Árabes Unidos, entre outros.

Os sintomas são febre alta, dores de cabeça, dores musculares e o aparecimento de erupções cutâneas, lesões e pústulas. É a sua ocorrência em países não endémicos que preocupa os peritos. Até à data, os casos confirmados em áreas não endémicas são, na maioria, ligeiros e não foram notificadas mortes.





