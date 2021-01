O presidente da Câmara de Florange, Rémy Dick, disse estar "muito satisfeito" com um julgamento que tem "um valor de exemplo", símbolo de que "haverá consequências legais se não houver respeito pelo ambiente".

ArcelorMittal condenada a multa de 150.000 euros por poluição do rio Fensch

A empresa siderúrgica ArcelorMittal foi condenada esta terça-feira a uma multa de 150.000 euros por poluição do rio Fensch, em março e agosto de 2019, revelou o procurador público de Thionville (Moselle), Brice Partouche.

Por outro lado, segundo a AFP, o tribunal, que também solicitou a publicação da sua decisão em vários jornais, libertou dois diretores processados neste caso.

O grupo siderúrgico compareceu no tribunal a 10 de novembro por poluição que surgiu a 8 de março e 12 de agosto de 2019, o primeiro devido a uma operação de limpeza na coqueria, o segundo devido a fortes chuvas.

ArcelorMittal fecha acordo de investimento com a Invitalia Itália prepara-se para injetar mil milhões de euros da filial AM InvestCo. O acordo foi fechado esta sexta-feira.

O promotor público, que tinha pedido uma multa de 300.000 euros, acusou a ArcelorMittal de ter atrasado o cumprimento das normas do Código Ambiental, alegando que a empresa estava consciente do risco. Antes dos juízes, como num comunicado de imprensa distribuído aos jornalistas antes da audiência, a ArcelorMittal pediu a absolvição.

A empresa argumentou que fazia "parte de um processo de melhoria contínua em questões ambientais". Na origem das queixas contra o gigante mundial do aço, em particular por "derramar substâncias nocivas nas águas", neste caso hidrocarbonetos, o presidente da Câmara de Florange, Rémy Dick, disse estar "muito satisfeito" com um julgamento que tem "um valor de exemplo" e "símbolo".

Esta decisão "dá verdadeira credibilidade aos funcionários eleitos para exigir resultados em matéria ambiental", disse. "Agora, poderemos ver todos os industriais de Fensch e dizer-lhes que haverá consequências legais se não houver respeito pelo ambiente", citou a AFP.

Segundo a mesma agência, a coqueria de Florange, que empregava 170 trabalhadores, foi encerrada no final de abril pela ArcelorMittal "com vista a um encerramento definitivo o mais rapidamente possível", segundo o grupo. Em Florange, a ArcelorMittal tem mais de 2.000 empregados.

