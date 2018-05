O arcebispo de Braga já está no Luxemburgo para presidir amanhã à missa e peregrinação em honra de Nossa Senhora de Fátima, em Wiltz. Dom Jorge Ortiga chegou ao final da tarde de hoje e foi recebido na associação "os Bracarenses", no Grund, na cidade do Luxemburgo.

Arcebispo de Braga recebido nos Bracarenses

Henrique DE BURGO O arcebispo de Braga já está no Luxemburgo para presidir amanhã à missa e peregrinação em honra de Nossa Senhora de Fátima, em Wiltz. Dom Jorge Ortiga chegou ao final da tarde de hoje e foi recebido na associação "os Bracarenses", no Grund, na cidade do Luxemburgo.

"Quando me convidaram, respondi imediatamente que tinha todo o gosto. O facto de ser de Braga dá-me um grande prazer, como também daria outra associação de qualquer parte do país", disse Dom Jorge Ortiga ao Contacto, após ter sido recebido por perto de 20 pessoas da também "sua" região.



"Eu sou natural de Famalicão, onde tenho família, mas a minha vida foi passada quase toda em Braga, onde fui seminarista, padre, depois bispo e agora arcebispo", disse Dom Jorge Ortiga.



Antes de deixar o local, rumo à igreja de Sacré-Coeur, na capital, onde preside ainda hoje uma missa ao lado do padre Sérgio Mendes, o arcebispo de Braga enalteceu o trabalho associativo e apelou às associações para reforçar o "contributo positivo" ao Luxemburgo.



" É sempre bom que os nossos emigrantes se associem, seja através do desporto, gastronomia ou outras áreas, porque nenhum de nós consegue atingir sozinho os objetivos que pretende para a sua própria vida. Gostaria de agradecer às outras associações portuguesas no Luxemburgo o trabalho que aqui fazem e lhes pedir que intensifiquem o espírito de amizade, para que na amizade possam também dar um contributo positivo à sociedade luxemburguesa. É preciso esse espírito de entreajuda para pensar numa sociedade mais humana, onde a pobreza desapareça e a paz exista. Quando a vida se complica um pouco, com a amizade tudo se resolve. Isto deve acontecer em contexto familiar, de amigos que se apoiam e que ajudam a tornar a vida um pouco mais fácil", apelou o arcebispo, que regressa ao Luxemburgo 15 anos depois da sua primeira presença em Wiltz.

O ponto alto da manifestação religiosa tem lugar esta quinta-feira com a procissão, a partir das 14h30, seguida da missa no santuário de N. S. de Fátima e da procissão até à igreja de Niederwiltz.



Depois do grupo de peregrinos que partiu na quarta-feira de manhã da cidade do Luxemburgo, esta quinta foi a vez de os grupos de Troisvierges (às 6h) e de Ettelbruck (às 4h30) rumarem até Wiltz.

(O artigo completo sobre a 51a peregrinação ao santuário de N. S. de Fátima pode ser lido na edição do Contacto da próxima quarta-feira)