Sociedade 3 min.

Aquecimento Global. As noites estão a aquecer mais rápido que os dias

Na Europa as noites estão a aquecer a uma maior velocidade que os dias.

A crise climática está a aquecer as noites mais depressa do que os dias em muitas partes do mundo, revelou o primeiro estudo de avaliação mundial do impacto do aquecimento global durantes as diferentes fases do dia, publicado esta quarta-feira.

Segundo os investigadores, os resultados têm "consequências profundas" não só na vida selvagem e na sua capacidade de adaptação à emergência climática, mas também na capacidade das pessoas de se refrescarem à noite durante ondas de calor mais perigosas.

"Demonstrámos que um maior aquecimento noturno está associado a que o clima se torne mais húmido, e isto demonstrou ter consequências importantes no crescimento das plantas e na forma como as espécies, tais como insectos e mamíferos, interagem", disse Daniel Cox, investigador e um dos autores do estudo publicado na revista Global Change Biology .



Os cientistas compararam os aumentos das temperaturas diurnas e noturnas ao longo de 35 anos até 2017. O aquecimento global está a aumentar em ambos, mas descobriram que em mais de metade das localidades do planeta havia uma diferença de pelo menos 0,25ºC entre os aumentos diurnos e noturnos.

Na Europa, África Ocidental, América do Sul Ocidental e Ásia Central, o equivalente a dois terços dos locais estudados, as noites aquecem mais rapidamente do que os dias. Nos EUA, as temperaturas noturnas aumentaram o dobro das temperaturas diurnas, agravando os perigos das ondas de calor que já matam mais americanos do que qualquer outro desastre natural. Porém, em alguns lugares como no sul dos EUA, México e Médio Oriente os dias aquecem a um ritmo mais veloz.

Segundo os cientistas, estas diferenças são causadas pelas alterações nas nuvens que surgem como consequência da aceleração do aquecimento global. Nos locais onde a cobertura de nuvens aumenta, a luz solar é bloqueada durante o dia, mas as nuvens retêm mais calor e humidade durante a noite, funcionando como um género de cobertor e que resulta em que as noites fiquem cada vez mais quentes em comparação com os dias.

Os ecossistemas têm evoluído à medida que o equilíbrio entre espécies e muitas atividades biológicas, como a alimentação, ocorrem em momentos específicos do dia. Assim, as alterações assimétricas entre as temperaturas noturnas e diurnas em muitas partes do mundo "terão consequências profundas para as espécies que habitam essas regiões e para a sua capacidade de adaptação face às alterações climáticas", disseram os cientistas.

"As espécies que só são ativas à noite ou durante o dia serão particularmente afetadas", explicam.

A equipa de Cox também analisou o crescimento da vegetação, que se constatou apresentar tendências decrescentes onde as noites estavam a aquecer mais depressa do que os dias, provavelmente porque o aumento da cobertura de nuvens bloqueia o sol.

Contudo, o crescimento das plantas também foi reduzido em locais onde os dias aqueceram mais, uma vez que havia menos nuvens e menos chuva. Ambos os efeitos são susceptíveis de reduzir o rendimento das culturas e, por exemplo, reduzir a produção de néctar e pólen de que muitos insectos dependem.

As visões gerais da crise climática centram-se frequentemente nos aumentos médios da temperatura global, mas os impactos variam muito em todo o mundo. Estudos climáticos anteriores mostraram que algumas áreas, tais como o planalto do Árctico e dos Himalaias, estão a aquecer muito mais depressa do que o resto do planeta e que a Primavera está a chegar mais cedo e as geadas e a neve estão a tornar-se menos comuns.

