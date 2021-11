São os dados de um estudo do Eurostat, publicado esta sexta-feira. No Luxemburgo, a percentagem de pessoas na mesma situação é de 3,6%.

Portugal é dos países da UE onde é mais difícil manter a casa quente

O frio e as temperaturas baixas estão a chegar, mas são muitos os europeus que não conseguem manter as suas casas aquecidas. Segundo um estudo publicado esta sexta-feira, no Eurostat, com dados referentes a 2020, 8% da população da União Europeia (UE) afirma não conseguir manter a sua casa adequadamente quente.

Portugal está entre os países que tem mais dificuldades em aquecer a sua habitação: 17,5 % dos habitantes queixam-se de não conseguirem manter a sua casa quente.

No topo da tabela estão a Bulgária (27%), seguida da Lituânia (23%) e do Chipre (21%).

A Áustria, a Finlândia, a República Checa e os Países Baixos são os Estados-membros onde a percentagem de pessoas que passa frio em casa é menor: são apenas dois por cento.

O Luxemburgo surge ligeiramente atrás, com 3,6% dos residentes nessas condições, mas melhor posicionado que os países vizinhos. Na Alemanha, a percentagem de pessoas que diz não conseguir aquecer a sua casa é de 9%, valor superior à média europeia. Em França, são 6,1%, e na Bélgica, 4,1%.

Ainda assim, os 3,6% do Grão-Ducado refletem uma subida face ao inverno anterior. Nessa altura, eram 2,4% os residentes do país que não conseguiam aquecer a casa.

A escalada nos preços da energia pode fazer com que este ano, e no início do próximo, mais famílias venham a ter dificuldades em atravessar o inverno com a casa aquecida.









