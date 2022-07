Saiba como vai funcionar a gratuitidade destes serviços.

Educação

Aprovado. Maisons relais e cantinas gratuitas já este ano

Pascal MITTELBERGER Saiba como vai funcionar a gratuitidade destes serviços.

Esta terça-feira a Câmara dos Deputados tornou a educação não formal - incluindo as maisons relais - gratuitas a partir do início do próximo ano letivo.

Estão ainda abrangidos pela medida os centros de dia, mini-creches e os/as assistentes parentais. O Ministério da Educação, da Infância e da Juventude descreve esta decisão como "um passo essencial para a igualdade de oportunidades para cada criança".

O acolhimento de crianças será, assim gratuito a partir do início do ano escolar em setembro de 2022, "para crianças matriculadas no ensino básico, a partir da obrigação de escolaridade", afirma o comunicado de imprensa do ministério. No entanto, a medida não se destina a crianças pequenas ou matriculadas na educação precoce.

Educação gratuita durante o horário escolar normal

O serviço gratuito aplicar-se-á durante as semanas escolares, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. "Fora deste horário, será aplicada a escala do cheque-serviço de acolhimento (CSA) para calcular a contribuição financeira dos pais e do Estado.

Durante as férias escolares, a participação financeira dos pais deixará de ser limitada por um montante fixo, mas será aplicada a escala de CSA de crianças", detalhou o ministério.

A tutela considera que a educação não-formal "desempenha um papel essencial no desenvolvimento das crianças e das suas possibilidades de sucesso. Complementa a educação formal na escola e permite às crianças desenvolverem competências essenciais num ambiente descontraído.

"Ao garantir o acesso ao ensino formal e não formal, estamos a criar ofertas escolares e educacionais a tempo inteiro no Luxemburgo que, durante os períodos escolares, são gratuitas a partir do próximo ano letivo", acrescenta o ministro Claude Meisch (DP).

Para além desta educação não formal gratuita durante o ano letivo, os deputados também concordaram que as refeições de almoço "nas estruturas de educação e acolhimento durante as semanas escolares" devewm ser gratuitas, uma medida que tinha sido adiada em dezembro passado.

"Durante as férias, as refeições gratuitas são reservadas às famílias com um rendimento inferior ao dobro do salário mínimo. Para outras famílias, aplicar-se-á a escala dos CSA", conclui o comunicado de imprensa do ministério.



(Artigo publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

