A interdição está prevista das 7h às 22h e abrangerá os parques e praças públicas da cidade, bem como algumas ruas da Ville-Haute e do bairro da Gare.

Cidade do Luxemburgo

Aprovada proposta que proíbe mendigos na capital

O regulamento polémico dividiu opiniões até à sua votação, esta segunda-feira, no conselho comunal da Cidade do Luxemburgo, mas acabou por ser aprovado pela maioria do DP-CSV. Em causa, a proibição da mendicidade em algumas zonas da Cidade do Luxemburgo. A oposição votou contra, como já dissera que o faria, e acusou a medida de ser uma manobra eleitoral.

A proibição está prevista das 7h às 22h e abrangerá os parques e praças públicas da cidade e algumas ruas da capital, principalmente na parte alta e no bairro da Gare.

“O fenómeno da mendicidade organizada está a tomar uma dimensão que já não podemos controlar”, justificou o vereador do CSV, Laurent Mosar, à Paperjam.

Criminalizar a miséria? Projeto de lei quer retirar sem-abrigo das entradas dos prédios Mas também os mendigos, toxicodependentes ou os migrantes. "É importante lembrar que temos de combater a pobreza e não os pobres", alerta a Comissão Consultiva dos Direitos Humanos.

Para o Déi Gréng, cirado pela mesma fonte, a proibição, que abrange também a mendicidade simples, “vai marginalizar ainda mais os mendigos” e quanto à mendicidade organizada, alega que essa questão mais não é do que “uma polémica eleitoral barata”.

A União Comercial da Cidade do Luxemburgo apoia a ideia, justificando que a mendicidade tem consequências pesadas na atratividade do centro da cidade. Segundo a organização, que emitiu um comunicaado antes da votação, muitos visitantes já não iriam às compras na capital devido à presença de mendigos.

O partido déi Lénk da Cidade do Luxemburgo reagiu à proposta - que acabou por ser aprovada esta segunda-feira -, alertando que “a mendicidade é o fruto de desigualdades sociais” para as quais é preciso encontrar soluções e não proibições.

