Aprender a ver filmes. Nova plataforma para escolas já está disponível

Ana Patrícia CARDOSO O Governo lançou uma nova ferramenta pedagógica que torna a aprendizagem através do mundo dos filmes uma realidade.

Chama-se films4schools e é a nova plataforma lançada pelo Governo para ajudar os professores a explicar os assuntos estudados através de filmes.

Apresentada na passada sexta-feira, 21 a films4schools representa "um novo instrumento para aprender três das cinco competências-chave do século XXI: criatividade, pensamento crítico e comunicação", defende Claude Meisch, Ministro da Educação.

Para Sam Tanson, ministra da Cultura, graças ao material educativo que acompanha as obras, "os professores vão poder tratar de todos os aspetos - sociedade, história, estética cinematográfica - das obras relacionadas com as suas aulas". E há outro aspeto positivo que a ministra refere: "a produção cinematográfica luxemburguesa, em toda a sua riqueza e diversidade, tornar-se acessível a professores e alunos".

O projeto online, desenvolvida pela SCRIPT, arranca com 24 filmes, produções ou coproduções luxemburguesas, mas deverá ser alargado ao longo do tempo, numa média de cinco filmes por ano, selecionados por um comité. Na lista, encontram-se quase todos os géneros, da ficção aos filmes de animação e documentários, que abordam diversos temas como "a história do Luxemburgo, o ambiente, as migrações, a convivência em sociedade". Cada um dos filmes vem acompanhado de um documento informativo a fim de preparar e aprofundar a experiência dos alunos em sala de aula.

O conteúdo do films4schools é gerido pela Filmakademie e está acessível, através de um username, a professores do ensino básico e do ensino secundário público e privado.

