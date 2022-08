A carne confiscada foi destruída por ordem do Tribunal Distrital de Diekirch.

Luxemburgo. Apreendidos 130 kg de carne por falta de higiene

A Administração Aduaneira apreendeu 130 quilos de carne no Luxemburgo por desrespeito das normas de higiene. A informação foi avançada esta segunda-feira num comunicado conjunto do Ministério da Saúde e da Administração Aduaneira.

Numa curta nota, as autoridades adiantam que a operação foi levada a cabo pelas unidades de “Santé” e “Support” da Administração Aduaneira, em conjunto com a Divisão de Segurança Alimentar da Direção da Saúde. No total, foram fiscalizados, em simultâneo, três estabelecimentos em três locais distintos.

A operação resultou na apreensão de “130 quilos de carne de diferentes tipos”, cuja conservação não respeitava as regras de higiene exigidas. A carne confiscada foi destruída, por ordem do Tribunal Distrital de Diekirch.

As autoridades adiantam ainda que foram instaurados dois autos ('procès verbaux', em francês) contra os proprietários infratores. Note-se que o chamado “procès verbal” é uma sanção prevista no código penal luxemburguês, que, se o Ministério Público assim o entender, poderá levar a multas ou a um processo em tribunal.



