Apple lança desconto raro em iPhone para compradores chineses

AFP Alguns modelos AirPods e Apple Watch também fazem parte desta promoção invulgar que a empresa prepara para a China.

A Apple Inc. anunciou esta segunda-feira uma rara promoção nas vendas de iPhone na China, oferecendo quatro dias de descontos nos seus modelos de topo e acessórios relacionados, antes do lançamento dos seus aparelhos de próxima geração.

A empresa, geralmente relutante em alterar os preços, irá retirar até 600 yuan (86,9 euros) do preço da sua linha iPhone 13 Pro, entre 29 de julho e 1 de agosto, de acordo com um aviso no seu website.

Para serem elegíveis para o desconto, os compradores têm de utilizar uma de uma série de plataformas de pagamento selecionadas, como a Alipay do Ant Group.

Alguns modelos AirPods e Apple Watch também fazem parte da promoção. Os descontos são lançados numa altura em que a economia chinesa tenta recuperar dos grandes confinamentos da covid-19, nas cidades de Xangai e Pequim e que prejudicaram as vendas das principais marcas nacionais de smartphones da Xiaomi Corp. à Vivo e Oppo.

A Apple contrariou a tendência ao registar um crescimento saudável nas encomendas para China em junho, de acordo com as estatísticas nacionais, embora os descontos sugiram um excedente de stocks para o último semestre do ano.

O enfraquecimento da procura por parte dos consumidores, a inflação e os problemas da cadeia de abastecimento provocaram uma queda de 9% nos envios globais de smartphones no segundo trimestre, disse este mês a empresa de análise Canalys. As empresas chinesas sofreram o impacto desse golpe, registando declínios de dois dígitos.

Eventos económicos globais estão a ter impacto na gigante tecnológica

A Apple deverá apresentar os resultados fiscais do terceiro trimestre na quinta-feira, sendo esperado que revele o crescimento trimestral de vendas mais lento desde os primeiros dias da pandemia.

Os eventos económicos globais estão a ter impacto na gigante tecnológica, que planeia abrandar as despesas e contratações em algumas equipas no próximo ano, noticiou a Bloomberg.

A empresa tem tradicionalmente mantido os preços do iPhone inalterados entre as diferentes gerações de telemóveis, embora a convulsão económica deste ano já a tenha empurrado para um movimento invulgar: aumentar os preços no Japão em resposta ao iene drasticamente enfraquecido.

Na China, a empresa oferece várias opções de pagamento, incluindo planos de prestações e preços mais baixos para os estudantes. Mas há anos que se tem abstido de fazer descontos nos seus produtos emblemáticos neste país.

