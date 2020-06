Ato está a suscitar dúvidas sobre a independência da empresa face a Pequim.

App Zoom admite ter encerrado conta de ativistas chineses que assinalaram Tiananmen

O serviço de videochamada Zoom admitiu hoje ter encerrado temporariamente a conta norte-americana de ativistas que assinalaram o 31º aniversário do massacre da Praça de Tiananmen, suscitando dúvidas sobre a independência da empresa face a Pequim.

Ativistas dos direitos humanos exilados nos Estados Unidos usaram o programa para organizar uma vigília virtual com mais de 250 pessoas, visando homenagear as vítimas da intervenção militar que, na noite de 3 para 4 de junho de 1989, pôs fim a sete semanas de protestos pró-democracia. O episódio é considerado tabu na China, não sendo reconhecido por Pequim.

Uma semana depois, a conta foi encerrada sem explicação, e só voltou a ser reativada na quarta-feira, segundo Zhou Fengsuo, co-fundador da associação de ativistas e uma das pessoas mais procuradas por Pequim depois de Tiananmen. A empresa admitiu que encerrou a conta e que voltou a restabelecê-la mais tarde.

"Como qualquer empresa global, devemos respeitar as leis em vigor nas jurisdições em que operamos", disse um porta-voz da Zoom Video Communications. "Quando uma reunião é organizada em vários países, os participantes nesses países devem respeitar as respetivas leis locais", acrescentou.

Os ativistas manifestaram indignação, acusando a empresa de ter agido sob pressão do regime chinês. "Neste caso, a Zoom é cúmplice da tentativa de apagar a memória do massacre de Tiananmen, em colaboração com um governo autoritário", afirmou a organização China Humanitária, em comunicado.





A organização disse que o Zoom é um serviço "essencial" para manter contacto entre as pessoas na China, apesar da censura. Pequim criou um sistema sofisticado de censura para proibir qualquer informação que deslegitime o Governo.

O seu vasto mercado constitui regularmente um dilema para os gigantes tecnológicos norte-americanos, que se orgulham em permitir total liberdade de expressão nos Estados Unidos.

A Zoom Video Communications registou um crescimento astronómico desde o início do confinamento a nível global, com empresas, escolas, indivíduos e instituições a recorrerem aos serviços de videochamada para manterem as suas operações, durante a pandemia.

As receitas da Zoom para o primeiro trimestre fiscal mais do que duplicaram, em relação ao mesmo período do ano passado, para os 328 milhões de dólares (293 milhões de euros), com os lucros a dispararem de 198 mil dólares há um ano para os atuais 27 milhões de dólares.

A subida da sua cotação já coloca a Zoom com um valor bolsista de 59 mil milhões de dólares, mais do que a soma do valor de mercado de cada uma das quatro maiores transportadoras aéreas dos EUA, que viram o seu negócio pulverizado pelo surto do novo coronavirus, que reduziu dramaticamente as viagens aéreas.

A empresa foi fundada há nove anos por vários sócios, entre os quais o atual presidente executivo, Eric Yuan.

