Sociedade 5 min.

App identifica produtos tóxicos nos brinquedos e outros bens de consumo

Catarina OSÓRIO Através da aplicação móvel "Scan4Chem", os utilizadores podem scanear o código de barras de um produto de forma a obter informação sobre a presença de substâncias químicas que suscitam elevada preocupação, as chamadas SVHCs (na sigla inglesa).

Uma equipa de investigadores do Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo (LIST, na sigla inglesa) desenvolveu recentemente uma aplicação móvel que permite verificar a presença de substâncias químicas de elevada preocupação – as chamadas SVHCs (na sigla inglesa) – em produtos utilizados do dia-a-dia como roupa, brinquedos, eletrodomésticos ou mobiliário. A app "Scan4Chem", desenvolvida no âmbito do projeto europeu "LIFE AskREACH", funciona de forma simples. Os utilizadores podem scanear o código de barras de um produto de forma a obter informação sobre a presença de SVHCs. Esta denominação foi definida pela Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA, na sigla inglesa) que regula a utilização destas substâncias no espaço europeu.

Atualmente existe uma base de dados com 201 compostos sinalizados pela entidade europeia e novas substâncias vão sendo adicionadas todos os anos. Dois exemplos são alguns plastificantes e o óleo de antraceno. Estes químicos chegam assim ao consumidor final através de vários produtos de utilização diária: roupas, eletrodomésticos, brinquedos, artigos de desporto ou mobiliário, que a app permite agora scanear. A utilização destes compostos tem impacto na saúde humana e no ambiente. "Alguns são carcinogénicos – potenciadores de cancro – outros podem provocar distúrbios hormonais, mutações genéticas e dificuldades na reprodução humana", explica Oona Freudenthal, investigadora do LIST e uma das responsáveis pelo projeto AskREACH.

A app é destinada sobretudo aos "consumidores que querem exercer o direito à informação sobre estas substâncias nos produtos", direito estipulado pela União Europeia. Segundo o artigo 33 do regulamento REACH (sigla inglesa para Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos) os fornecedores de produtos que contenham substâncias químicas de elevada preocupação são obrigados a comunicar a presença destas substâncias se a sua concentração for superior a 0,1% do peso do artigo.

Isto deve ser comunicado a toda a cadeia de abastecimento do produto, aos utilizadores a jusante. Nestes utilizadores incluem-se empresas e trabalhadores individuais que contactam com elas desde o fabrico até à venda. Produtos considerados 'líquidos', como cosméticos ou comida não estão incluídos nesta obrigatoriedade.

Após scanear o produto a "Scan4Chem" faz a ligação à base de dados europeia com a lista dos químicos perigosos. "Se o fornecedor já disponibilizou esta informação nesta base de dados, o utilizador pode visualizá-la na hora. Se isto não acontecer, os utilizadores podem fazer um pedido de informação diretamente na aplicação sobre se estas substâncias existem num determinado artigo", explica Oona Freudenthal.

Lei obriga fornecedores a comunicar substâncias tóxicas

Desta forma, a app permite ao consumidor final questionar diretamente um fornecedor de um produto que contenha compostos tóxicos. Este processo "simples" permite o estabelecimento de uma "comunidade de consumidores", considera a responsável de campanhas da AskREACH. "Quanto mais cidadãos fizerem estes pedidos maior será a probabilidade de um fornecedor providenciar a informação diretamente na base de dados nos pedidos seguintes", acrescenta Oona.

Após o pedido de um consumidor, o fornecedor tem 45 dias para informar se alguma SVHC está presente no artigo se a concentração superior for superior a 0,1% do seu peso. Assim, a "Scan4Chem" é alimentada tanto por consumidores como por fornecedores, permitindo aumentar a base de dados europeia destas substâncias perigosas. "Nós providenciamos os meios e o consumidor pode assim desempenhar o seu papel", enfatiza a investigadora.

Mas, e se um fornecedor não responder a um pedido de informação de um consumidor? Segundo a regulação europeia, se isto não acontecer, "poderá ser porque estas substâncias não existem no produto em questão ou porque o fornecedor não quer simplesmente revelar esta informação, uma violação da lei", explica Oona Freudenthal. No caso da última, "cabe às autoridades de cada país fazer com que a legislação seja cumprida", acrescenta. A app "Scan4Chem" é gratuita e está atualmente disponível para download na Google Store e App Store para utilizadores do Luxemburgo, Suécia e Alemanha. Segundo o LIST, o objetivo é chegar a 14 Estados da União Europeia em 2020, incluindo Portugal, França, Dinamarca, Polónia, entre outros. Todas as informações sobre o projeto "LIFE AskREACH" podem ser consultadas em askreach.eu.